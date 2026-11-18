Come è cambiata Gallarate nel corso del Novecento? Quali scelte hanno trasformato le sue piazze, le strade e gli edifici più conosciuti? E che cosa raccontano le fotografie del passato sulle idee di città delle generazioni che ci hanno preceduto?

Sono le domande al centro di “Visioni gallaratesi. Passato e presente nella metamorfosi della città”, l’incontro (parte di un ciclo più ampio) in programma giovedì 19 novembre alle 21, nella sala conferenze dell’oratorio di Cascinetta, in via don Giuseppe Frippo 11 a Gallarate.

L’appuntamento, promosso da Forza Italia Gallarate nell’ambito del ciclo “Conosciamo Gallarate?”, avrà sempre come relatore Massimo Palazzi, avvocato e dottore di ricerca all’Università di Pavia, che accompagnerà il pubblico in un percorso attraverso immagini storiche e documenti dedicati all’evoluzione urbana della città.

«Partiremo da una serie di visioni gallaratesi», anticipa Palazzi. Il viaggio prenderà avvio dalle fotografie delle alluvioni dell’Arno e del Sorgiorile del 1910 e del 1951, lungo l’asse di via Pegoraro, per poi spostarsi idealmente verso il centro storico. Una delle tappe sarà piazza Risorgimento, di cui verranno ricostruiti i cambiamenti nel corso dei decenni: dalla sistemazione dei giardinetti allo spostamento del monumento a Carducci, fino all’inserimento del monumento ai Caduti. «Sarà l’occasione per ragionare sull’evolversi della forma di piazza Risorgimento», spiega Palazzi, prima di proseguire verso il cuore della Gallarate storica.

L’itinerario arriverà infatti in piazza Garibaldi, dove fotografie e cartoline permetteranno di riscoprire uno degli edifici scomparsi della città: l’albergo dei Tre Re, demolito per lasciare spazio a Palazzo Minoletti (di cui si parla molto di recente). Un passaggio emblematico delle trasformazioni che hanno modificato il volto del centro cittadino.

Ma Palazzi propone una chiave di lettura che va oltre la semplice curiosità per le immagini d’epoca. «Non sono vedute, ma visioni gallaratesi: le vedute sono immagini statiche e passive, la visione interroga le ragioni di chi ha fatto le modifiche per immaginare il futuro».

L’obiettivo, dunque, non è soltanto confrontare la Gallarate di ieri con quella di oggi, ma comprendere le scelte che ne hanno determinato le trasformazioni: le esigenze della mobilità, il rapporto con gli spazi pubblici, l’evoluzione dell’architettura e le diverse idee di città che si sono succedute nel tempo. Un modo per riflettere anche sul presente, partendo dalla storia e da nuove fonti documentarie da riscoprire e interpretare.

L’incontro è aperto al pubblico e si terrà giovedì 19 novembre alle ore 21, nella sala conferenze dell’oratorio di Cascinetta, in via don Giuseppe Frippo 11 a Gallarate.