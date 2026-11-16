“Visti da vicino: un viaggio nel Micromondo” alla Palude Brabbia

Attraverso splendide immagini e dettagli incredibili, entreremo nel cuore di un micromondo tutto da scoprire: dai funghi ascomiceti alla microfauna del suolo e dell’acqua, fino ai pistilli delle erbe più comuni, che nascondono strutture e particolari di straordinaria bellezza

Fabrizio Castiglioni, fotografo naturalista, ci accompagnerà in un viaggio straordinario tra i viventi e gli elementi non viventi più piccoli di 5 millimetri, per svelarci il fascino segreto di un mondo minuscolo, sorprendente e spesso invisibile ai nostri occhi!

Attraverso splendide immagini e dettagli incredibili, entreremo nel cuore di un micromondo tutto da scoprire: dai funghi ascomiceti alla microfauna del suolo e dell’acqua, fino ai pistilli delle erbe più comuni, che nascondono strutture e particolari di straordinaria bellezza. Un’occasione speciale per guardare la natura da una prospettiva diversa, rallentare lo sguardo e lasciarsi sorprendere da forme, colori e organismi che, pur essendo piccolissimi, svolgono un ruolo fondamentale negli equilibri degli ecosistemi.

Gli incontri saranno preceduti da una passeggiata con le guide Lipu all’interno della Riserva naturale palude Brabbia con partenza alle 14.00 e che terminerà alle 16.30 La partecipazione alla passeggiata è facoltativa. Le conferenze finiranno alle h. 17.30/18.00