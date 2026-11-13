Vivere Gavirate promuove un incontro su PGT e pianificazione territoriale: appuntamento in Sala Mura
Il gruppo consiliare invita amministratori, professionisti, associazioni e cittadini a riflettere su PGT, nuovo PTCP e aree dismesse: «Non è un momento di contrapposizione politica»
Un incontro per ragionare sul futuro urbanistico, ambientale e territoriale del paese, al di là delle questioni quotidiane. Lo promuove il gruppo consiliare d’opposizione Vivere Gavirate, che invita amministratori, professionisti, realtà economiche e associative e singoli cittadini lunedì 16 novembre 2026, alle 18, in Sala Mura.
Un confronto «senza barriere politiche»
Il gruppo precisa che l’iniziativa non vuole essere un momento di opposizione o contrapposizione, ma un contributo costruttivo allo sviluppo della comunità.
L’obiettivo è avviare un percorso ampio e qualificato per delineare insieme la «Gavirate di domani», individuando priorità, opportunità e linee di intervento che possano tradursi, nel tempo, in progetti concreti. Da qui l’auspicio di superare barriere politiche e schieramenti, favorendo una dialettica responsabile, aperta e partecipata.
Il PGT e il nuovo PTCP
Al centro del confronto ci saranno gli strumenti di pianificazione, a partire dal Piano di Governo del Territorio, e il rapporto tra pianificazione comunale e sovracomunale. Con l’approvazione del nuovo PTCP da parte della Provincia, ricorda Vivere Gavirate, i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici: per Gavirate sarebbe quindi l’occasione per rivedere e integrare il PGT con una prospettiva che unisca sviluppo, sostenibilità, tutela del paesaggio e qualità della vita.
Le fragilità del territorio
Il gruppo elenca le caratteristiche che richiedono, a suo avviso, una visione complessiva: la montagna e i boschi, da valorizzare e tutelare; le criticità idrogeologiche e il rischio di eventi alluvionali; il rapporto con il lago e con il sistema ambientale circostante; le aree e gli edifici dismessi o sottoutilizzati, come l’ex asilo, le aree di Voltorre e Oltrona e la zona di Armino. Elementi che, sottolinea Vivere Gavirate, incidono su bellezza del territorio, sicurezza, mobilità, vivibilità dei quartieri e qualità dello sviluppo futuro.
Per informazioni: viveregavirate@gmail.com
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