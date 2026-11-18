Il primo piano del Centro Commerciale Rescaldina diventa uno spazio dove lo shopping incontra l’intrattenimento, lo sport e il buon cibo. Al centro di questo restyling ci sono le nuove Piazza dell’Acqua e Piazza della Montagna, che faranno da palcoscenico a un ricco calendario di eventi gratuiti a partire da giovedì 19 novembre.

Lo Show inaugurale: dal 19 al 6 dicembre

Per celebrare il nuovo look, da giovedì 19 a domenica 6 dicembre la galleria si trasformerà in un teatro diffuso grazie alla compagnia Liberi Di… Physical Theatre. Dalle acrobazie aeree su tessuti e cerchi, fino a spettacolari coreografie con ventagli giganti (“Waterbowl” e “Quasar”), le performance itineranti animeranno il centro in diversi momenti delle giornate di

eventi. Per conoscere tutto il palinsesto, visita il sito:

https://www.centrorescaldina.it/eventi/festeggiamo-il-nuovo-centro-commerciale-rescaldina/

Vantaggi immediati: la Promo Gift Card e le nuove Mascotte

Sempre dal 19 al 22 novembre c’è un vantaggio concreto per chi fa shopping: presentando al desk dedicato (aperto dalle 17:00 alle 20:00) uno scontrino della giornata, sarà possibile acquistare una Gift Card da 50€ al prezzo speciale di 45€.

E mentre si passeggia tra i negozi, basterà inquadrare i QR code disseminati in galleria per votare i nomi delle due nuove mascotte del Centro. I nomi vincitori saranno svelati domenica 13 dicembre.

Il weekend per i bambini: 28 e 29 novembre

Il fine settimana successivo i protagonisti saranno i più piccoli. Dalle 15:00 alle 19:00 andranno in scena i laboratori creativi gratuiti: si parte con il “Water Lab”, per scoprire l’importanza dell’acqua divertendosi, per passare poi alle attività manuali di “Vivi la Montagna”, realizzate in collaborazione con gli scout del territorio.

Cosa c’è di nuovo da scoprire tutti i giorni

Gli eventi sono l’occasione perfetta per esplorare le novità fisse del primo piano, pensate per chi vuole passare al Centro anche un’intera giornata:

Più Gusto: Una Food Court ampliata e aperta fino alle 22:00, con JB Burger, Tosca, I Love Poke, Alice Pizza, La Piadineria, La Yogurteria e Caffé Vergnano. Nelle prossime settimane

arriveranno anche Mc Donald’s e Popeyes.

Shopping & Beauty: 11 nuovi store, tra cui spiccano Upim Gallery, Half Price, Scarpe &Scarpe, Cotton & Silk, Only e il beauty store Pinalli. Il centro commerciale Rescaldina completa la sua offerta di shopping con 90 negozi.

Tempo libero & Sport: La nuova palestra Action Fit per chi ama tenersi in forma, e – nelle prossime settimane – la coloratissima area Leisure targata LOG – Lot of Games, per sfidarsi nelle arene virtuali e nei giochi interattivi.

Per chi studia o lavora: 15 nuove postazioni di coworking gratuite, l’ideale per avere un ufficio comodo e sempre connesso fuori casa.

Un “nuovo” centro commerciale Rescaldina, da vivere e da scoprire.