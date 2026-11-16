“Voci e silenzi”: a Cassano Magnago la quinta edizione del Premio Anemos

La quinta edizione dell’evento dedicato alla prevenzione e al rispetto si terrà al Cinema Auditorium con un focus particolare sul mondo della scuola e sulle giovani generazioni

Torna l’appuntamento con il Premio Anemos, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. L’evento si terrà sabato 21 novembre 2026 alle ore 18.00 presso il Cinema Auditorium di Cassano Magnago e sarà interamente dedicato al tema «Voci e silenzi». La manifestazione, nata per valorizzare chi si impegna nella prevenzione, nel rispetto e nel cambiamento sociale, gode del patrocinio e del sostegno di Regione Lombardia, della Provincia di Varese e del Comune di Cassano Magnago.

L’inaugurazione della serata sarà affidata all’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso. L’obiettivo della kermesse è accendere i riflettori sul valore dell’ascolto, trasformando il silenzio da isolamento a punto di partenza per una nuova consapevolezza collettiva.

Il protagonismo delle scuole e dei giovani

Un pilastro fondamentale di questa edizione è il coinvolgimento attivo del mondo scolastico. Studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado sono stati invitati a lavorare in gruppo per raccontare i temi della prevenzione e del rispetto attraverso linguaggi artistici differenti.

I partecipanti hanno potuto esprimersi con cortometraggi, podcast, poesie, dipinti, elaborati grafici e brani musicali. L’intento degli organizzatori è fare in modo che i giovani non siano semplici destinatari di messaggi educativi, ma veri e propri protagonisti del cambiamento culturale.

Le personalità premiate e le eccellenze

La cerimonia vedrà il conferimento del riconoscimento a numerose figure di spicco del panorama civile, sociale e culturale. Tra i premiati figurano Giuseppe Battarino, Simona Barberio, Giusi Fasano, Giusy Versace, Claudia Segre, Lorita Tinelli, Clementina Speranza, Angela De Santis (Vice Questore della Polizia di Stato di Varese) e l’U.S. Lecce.

Il prestigioso Premio Eccellenza Italiana nel Mondo sarà assegnato al Colonnello Carlo Calcagni, campione paralimpico mondiale e simbolo di straordinaria resilienza. Ulteriori riconoscimenti andranno a Paolo Picchio, Valentina Giacalone, Alessandra Accardo, Antonietta Gargiulo e Ayla Saracino. Menzioni speciali sono inoltre previste per l’Ispettore della Polizia di Stato Romina Fontana e il Sovrintendente Capo Fiammetta Morelli della Questura di Varese, il magazine Benvenuti in Condominio, l’ASD ARCI Cassano Magnago e Il Club delle Donne.

Un impegno che parte da lontano

Ideato da Anna Marsella e promosso da Anemos Italia ODV, il premio nasce per contrastare la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo attraverso l’educazione e la sensibilizzazione.

«Voci e silenzi è un tema che ci riguarda tutti – dichiara Anna Marsella, ideatrice del Premio Anemos e presidente di Anemos Italia ODV –. Dietro ogni silenzio può esserci una storia che aspetta di essere ascoltata. Con il Premio Anemos vogliamo riconoscere chi ha scelto di dare voce, chi si impegna ogni giorno per cambiare le cose e chi, attraverso il proprio esempio, contribuisce a costruire una società più attenta e responsabile. Il nostro obiettivo è trasformare il riconoscimento in un messaggio concreto di prevenzione e cambiamento».

La conduzione della serata sarà affidata ai giornalisti Raffaella Manetta e Pasquale Martinoli.