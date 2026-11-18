Un giorno intero. È il tempo che la luce impiega per raggiungere Voyager 1 dalla Terra. Mercoledì 18 novembre, alle 11.16 ora italiana, la sonda della NASA raggiungerà un traguardo mai toccato prima da nessun oggetto costruito dall’uomo: una distanza di quasi 26 miliardi di chilometri dal nostro pianeta. Un record che arriva a quasi cinquant’anni dal suo lancio, avvenuto nel settembre del 1977, quando il mondo era profondamente diverso da quello di oggi.

Per comprendere la portata di questa impresa basta pensare che la luce impiega poco più di un secondo per viaggiare dalla Luna alla Terra e circa otto minuti e mezzo dal Sole. Per raggiungere Voyager 1, invece, da domani serviranno 24 ore.

A raccontare il significato di questo traguardo è Dario Kubler, ingegnere elettronico e presidente di ASIMOF, associazione con sede a Comerio che si occupa di divulgazione scientifica e astronautica: «È un momento straordinario perché stiamo assistendo a qualcosa che fino a pochi decenni fa sarebbe stato quasi impossibile immaginare – spiega Kubler -. Una sonda costruita dall’uomo viaggia nello spazio da quasi cinquant’anni e continua a raccontarci qualcosa di un ambiente che non avevamo mai potuto esplorare direttamente. Si tratta di un risultato che testimonia in modo straordinario la capacità dell’ingegno umano di superare i propri limiti».

Due giorni per avere una risposta

La distanza raggiunta da Voyager 1 non è soltanto un numero impressionante, ma rappresenta anche una sfida tecnologica senza precedenti. Per inviare un comando alla sonda e sapere se sia stato eseguito correttamente occorrono ormai due giorni.

«Non possiamo certamente guidare Voyager dalla Terra – racconta Kubler -. Ogni comando viene preparato, verificato attentamente e trasmesso attraverso una rete di grandi antenne radio chiamata Deep Space Network. Il comando impiega 24 ore per raggiungere la sonda e, se vogliamo sapere se è stato eseguito correttamente, dobbiamo aspettarne altre 24 per ricevere la risposta».

Eppure, nonostante queste difficoltà, Voyager 1 continua a svolgere il proprio lavoro scientifico, trasmettendo informazioni sul campo magnetico, sulle particelle cosmiche e sulle onde di plasma presenti nello spazio interstellare. Dati preziosi, raccolti in una regione mai raggiunta prima da altri strumenti costruiti dall’uomo.

Una tecnologia degli anni Settanta ancora funzionante

Uno degli aspetti più sorprendenti della missione riguarda proprio la sua longevità. Voyager 1 è stata progettata in un’epoca in cui gli smartphone non esistevano e i computer avevano capacità infinitamente inferiori a quelle attuali.

«Da ingegnere elettronico, questa è probabilmente una delle cose che mi affascinano maggiormente – sottolinea Kubler -. Il segreto sta nella qualità della progettazione, nella ridondanza dei sistemi, nella grande affidabilità dei componenti e soprattutto in una filosofia ingegneristica orientata alla massima robustezza».

Le sonde Voyager non utilizzano pannelli solari, ma generatori che producono energia sfruttando il calore generato dal decadimento del plutonio. Un sistema che ha permesso loro di continuare a funzionare anche a distanze enormi dal Sole. Ma c’è un altro particolare che rende questa storia eccezionale: gli ingegneri della NASA devono ancora oggi lavorare su software sviluppati quasi mezzo secolo fa, interpretando e modificando programmi scritti da tecnici che nel frattempo sono andati in pensione o non ci sono più.

Il salvataggio impossibile a 24 miliardi di chilometri

Nel novembre del 2023 Voyager 1 aveva iniziato a trasmettere dati incomprensibili, facendo temere che la sua missione fosse ormai arrivata alla fine. Il problema era stato individuato in una porzione di memoria danneggiata di uno dei computer di bordo. La soluzione trovata dagli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA, nell’aprile 2024, è stata straordinaria: suddividere il programma danneggiato in più parti, trasferirle nelle zone di memoria ancora funzionanti e modificare il software affinché potessero tornare a lavorare insieme.

«Il tutto inviando centinaia di comandi di riscrittura della memoria, uno per volta, a oltre 24 miliardi di chilometri di distanza, aspettando quasi due giorni per verificare ogni passaggio – racconta Kubler -. È una dimostrazione straordinaria di creatività, competenza e perseveranza. Personalmente, credo sia uno degli esempi più belli di problem solving ingegneristico mai realizzati». Una vera e propria riparazione a distanza, effettuata su una macchina che nessun essere umano potrà mai raggiungere fisicamente.

Quanto potrà resistere ancora Voyager 1?

Nonostante il traguardo storico, il futuro della missione è inevitabilmente segnato dal passare del tempo. I generatori perdono progressivamente potenza e gli ingegneri sono costretti a spegnere alcuni strumenti per risparmiare energia. Anche nelle scorse settimane la sonda ha avuto un nuovo problema: a ottobre le comunicazioni si sono interrotte per circa 48 ore, prima di essere ripristinate.

«Dobbiamo essere realistici, le due sonde Voyager si trovano nella fase finale della loro vita operativa – spiega Kubler -. Non sappiamo esattamente quando arriverà la fine. Potrebbe essere tra qualche anno, ma ogni giorno in più è un successo». Eppure, anche quando la sonda smetterà definitivamente di comunicare con la Terra, il suo viaggio non finirà. Voyager 1 continuerà a muoversi nello spazio per milioni, forse miliardi di anni.

Dai vulcani di Io alla Terra vista come un puntino azzurro

Prima di raggiungere lo spazio interstellare, Voyager 1 e la sua gemella Voyager 2 hanno rivoluzionato la conoscenza del Sistema Solare. Dalla scoperta dei vulcani attivi su Io, una delle lune di Giove, alle incredibili strutture degli anelli di Saturno, le due sonde hanno regalato all’umanità immagini e informazioni fino ad allora impensabili.

Per Kubler, però, uno dei momenti più significativi resta il 2012, quando Voyager 1 ha raggiunto lo spazio interstellare, attraversando il confine dell’eliosfera, la gigantesca bolla di particelle e campi magnetici generata dal Sole. E c’è un’immagine che più di tutte riassume il significato di questa avventura. È quella scattata il 14 febbraio 1990, quando Voyager 1 si voltò per fotografare la Terra da miliardi di chilometri di distanza.

«Voyager 1 ci ha regalato l’immagine della Terra come un singolo pixel azzurro nel buio profondo dello spazio, ricordandoci che alla fine la nostra presenza nell’Universo va ridimensionata e considerata per quello che è».

Un messaggio dell’umanità diretto verso le stelle

A bordo di Voyager 1 si trova anche il celebre Golden Record, un disco placcato oro che custodisce immagini, suoni della natura, musica e saluti in 55 lingue. Una sorta di messaggio in bottiglia lanciato nell’universo, nella speranza che un giorno qualcuno possa incontrarlo.

Ma se oggi potesse aggiungere qualcosa a quel disco, che cosa sceglierebbe Kubler?

«Sceglierei sicuramente un’immagine della Terra vista dallo spazio, magari accompagnata da una registrazione del suono di un bambino che ride, perché credo che, al di là della nostra tecnologia, delle nostre conquiste scientifiche e delle nostre differenze culturali, ciò che ci caratterizza maggiormente come esseri umani sia proprio la capacità di provare emozioni, di amare, di sorridere e di meravigliarci».

Per Kubler questa missione ha anche un significato personale. Quando le Voyager partirono, nell’estate del 1977, aveva appena 13 anni e iniziava ad appassionarsi alla tecnologia e all’esplorazione spaziale: «Ricordo l’emozione nell’acquistare le riviste contenenti le foto a colori delle bellissime immagini scattate dalle sonde Voyager», racconta. Una passione che lo avrebbe poi portato a diventare ingegnere elettronico e a dedicarsi alla divulgazione dell’astronautica.

Quasi mezzo secolo dopo, quella curiosità è rimasta intatta. E mentre Voyager 1 si prepara a superare il suo nuovo traguardo, Kubler guarda soprattutto al significato di un viaggio destinato a continuare ben oltre la vita dei suoi creatori: «Mi piace pensare che rappresenti una sorta di impronta lasciata dall’umanità nella nostra Galassia. Voyager non è stata costruita per conquistare qualcosa, ma per conoscere, esplorare e cercare di comprendere ciò che ci circonda. In fondo, è proprio questa la caratteristica più bella della nostra specie: non accontentarsi di sapere ciò che abbiamo davanti agli occhi, ma continuare a guardare oltre».

Foto NASA/JPL-Caltech