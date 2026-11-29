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Ci sono voluti cinque set e una Yukiko Wada in versione uragano, ma alla fine la Uyba Volley è tornata al successo superando al tie-brek in trasferta il fanalino di coda Brescia. Una partita ricca di alti e bassi, in cui la Laica Cioccolato ha vissuto momenti ottimi e passaggi a vuoto ma che in fin dei conti è valsa due punti utili per la classifica. Almeno per tornare a mettere fieno in cascina e per guardarsi le spalle.

Come accennato, la principale protagonista della serata al PalaGeorge di Montichiari è stata Wada: l’opposto giapponese ha messo a terra ben 30 palloni, dieci dei quali nel quarto set quando Busto si è inceppata nel momento buono e ha perso la possibilità di chiudere sull’1-3. Nel tie-break ancora Wada è salita di livello firmando i punti decisivi per il 15-13 biancorosso.

Bene anche Leana Grozer, fuori dal sestetto iniziale a favore di Otomo ma autrice di un ottimo secondo set e di turni al servizio (4 aces) molto pesanti: la tedesca ha segnato 13 punti, uno in meno di Battista. Anche le centrali Torcolacci e Munarini hanno chiuso l’incontro in doppia cifra (11 e 10 punti). Tra le padrone di casa, 28 punti di Mihaljevic, 12 di Nardelli e 10 di Modestino.

«Una partita molto impegnativa – spiega Battista in sala stampa – l’abbiamo un po’ lasciata andare nel primo set ed è stato un peccato. Poi grande prestazione nel secondo e terzo, mentre nel quarto abbiamo avuto un grande black out, non riuscendo a trovare soluzioni diverse. Sono però contenta di come abbiamo reagito, non abbiamo mai mollato e quindi considero questi due punti d’oro per noi».

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Laica Cioccolato UYBA 2-3

(26-24, 20-25, 15-25, 25-20, 13-15)

Brescia: Olivotto ne, Modestino 10, Mihaljevic 28, Novosel 2, Schillkowski ne, Bartolucci 1, Parrocchiale (L), Markovic 11, Nardelli 12, Ruggieri ne, Kavalenka 8, Veneva 4. All. M. Solforati.

Busto A.: Battista 14, Pelloni (L), Malual, Monaco, Seki 5, Marchesini ne, Parlangeli, Spaziano ne, Munarini 10, Martinez Vela ne, Torcolacci 11, Grozer 13, Otomo 1, Wada 30. All. E. Barbolini.

Arbitri: Curto – Giglio

Note. Durata: 37, 27, 24, 25, 18. Tot. 2h 26′. Spettatori: 1530. Brescia: Battute vincenti 4, battute errate 4, muri 15, attacco 32%, ricezione 59%, errori 25. Busto A.: Battute vincenti 9, battute errate 13, muri 10, attacco 38%, ricezione 54%, errori 23.