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Dal 14 al 21 ottobre, la Winter Academy di Icesport Varese è tornata a Rovaniemi, in Finlandia, per la sua seconda edizione. Una settimana dedicata al pattinaggio, alla crescita personale e alla passione per il ghiaccio, che ha coinvolto circa 20 partecipanti adulti in un’esperienza unica, tra sport e scoperta del territorio.

Lo stage, organizzato dalle insegnanti di Icesport Varese Chiara Arienti e Lara Mosconi, ha proposto un programma di allenamento intenso e variegato, pensato per permettere a ogni partecipante di migliorare le proprie capacità tecniche e artistiche, condividendo allo stesso tempo la passione per il pattinaggio.

Ogni giornata ha previsto tre ore di allenamento sul ghiaccio suddivise in due gruppi per garantire un lavoro più mirato e adatto alle diverse esigenze. Le lezioni hanno alternato esercizi di pattinata, salti, trottole, interpretazione musicale e movimenti, con particolare attenzione alla tecnica, all’espressività e alla consapevolezza del proprio corpo.

Accanto al lavoro sul ghiaccio, un’ora quotidiana è stata dedicata all’allenamento a terra, con attività di stretching, respirazione, rotazioni e preparazione fisica. Un percorso completo, volto a migliorare equilibrio, coordinazione e controllo, elementi fondamentali per la pratica del pattinaggio artistico.

Ma la Winter Academy non è stata soltanto sport. Il programma ha lasciato spazio anche alla scoperta della Lapponia e delle sue tradizioni, regalando ai partecipanti esperienze difficili da dimenticare.

Tra le attività proposte, il pattinaggio sui laghi ghiacciati, le escursioni in slitta trainata da renne e husky e i momenti di relax nella sauna finlandese. Occasioni per immergersi nella natura e nella cultura locale, vivendo un’esperienza che ha saputo unire allenamento, divertimento e condivisione.

La settimana si è conclusa con un bagaglio di nuove competenze, emozioni e ricordi, confermando il successo di un progetto che, giunto alla sua seconda edizione, continua a dimostrare come la passione per il pattinaggio possa diventare un’occasione di crescita e di incontro, anche in età adulta.

Il prossimo appuntamento è a Varese: oltre 350 atleti in pista!

Archiviata l’esperienza finlandese, Icesport Varese è già pronta per un nuovo grande appuntamento sportivo.

Sabato 5 dicembre, presso l’Acinque Ice Arena di Varese, si svolgerà la prima prova nazionale di pattinaggio sincronizzato, gara organizzata proprio da Icesport Varese, che porterà sul ghiaccio oltre 350 atleti provenienti da diverse realtà italiane.

Un’intera giornata dedicata al pattinaggio sincronizzato, alla spettacolarità delle esibizioni di squadra e ai valori dello sport.

L’ingresso sarà gratuito, dalle 12.30 alle 18.30: un’occasione per il pubblico di assistere da vicino a una disciplina che unisce tecnica, precisione, armonia e lavoro di squadra.

Dalla Lapponia a Varese, la stagione di Icesport continua all’insegna della passione per il ghiaccio e della voglia di condividere nuove emozioni.