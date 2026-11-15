Zironelli: “Vittoria che vale tantissimo, soprattutto per il morale”

PRO PATRIA – CASTELLANZESE 1-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

Galleria fotografica Pro Patria – Castellanzese 1-0 4 di 39

MAURO ZIRONELLI (Allenatore Pro Patria): «Siamo partiti bene, creando due grosse occasioni con Frattini e Gianola e avremmo potuto chiudere il primo tempo con un vantaggio ancora più ampio. Siamo riusciti a portare a casa la partita e questo è ciò che conta di più. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati, lasciando loro più spazio per il palleggio e sbagliando qualche ripartenza, ma abbiamo retto bene contro una Castellanzese che sapevamo essere un osso duro e una delle sorprese del campionato. Abbiamo rischiato poco o niente e i centrocampisti hanno fatto una grande partita».

ZIRONELLI 2: «Questa vittoria vale tantissimo, soprattutto per il morale: era fondamentale tornare a vincere dopo 28 giorni. A livello di mentalità e voglia i ragazzi sono stati impeccabili e, anche nelle difficoltà, stanno dimostrando di saper reagire. Se quest’estate mi avessero detto che saremmo stati ancora aggrappati alla vetta, avrei firmato subito. Stiamo aspettando alcuni giocatori che ci daranno una grossa mano, ma nel frattempo dobbiamo adattarci alle situazioni. Benedetti sulla destra è una soluzione nata dalla necessità, anche per l’assenza di Gentile, che resterà fuori parecchio: Amedeo ha esperienza e sa mettersi a disposizione ovunque. Sto cercando di coinvolgere tutti, perché abbiamo bisogno di ogni elemento e anche di far rifiatare qualcuno. In questi momenti vanno fatti i complimenti soprattutto a chi gioca meno: ci sarà spazio per tutti».

PAOLO CANNISTRÀ (Difensore Pro Patria): «Dal punto di vista dell’atteggiamento non possiamo permetterci di sbagliare, la prestazione viene di conseguenza. Oggi abbiamo disputato un primo tempo ad alta intensità e come diciamo sempre, è l’atteggiamento a fare la differenza. Lavoriamo durante la settimana per migliorare ogni domenica. Anche il fatto di non aver subito gol nasce da questo: è normale dover soffrire in alcuni momenti, ma bisogna avere l’umiltà di saperlo fare. Noi mettiamo tutto quello che abbiamo in campo per non concedere reti e in partite come questa, vincere anche di un solo gol è importante. Sono belle vittorie, perché sai di aver dovuto soffrire un po’ di più: anche queste gare fanno parte del percorso di crescita e la Castellanzese ha dimostrato di essere un’ottima squadra».

FRANCESCO BOLZONI (Allenatore Castellanzese): «Nel primo tempo ci è mancato coraggio fino a un certo punto, perché sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte e che saremmo andati in difficoltà su alcune situazioni. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico, mettendo Rao a uomo su Morrone, ed è quello che avrei voluto fare fin dall’inizio. Le cose sono andate meglio, siamo riusciti a venire fuori e a mettere in difficoltà la Pro Patria. È una squadra che considero la più forte del campionato, per la qualità dei giocatori e la loro capacità di ricoprire più ruoli. C’è rammarico perché nella ripresa potevamo essere un po’ più offensivi, ma prendo di buono quello che hanno fatto i ragazzi».

BOLZONI 2: «L’esperienza della scorsa stagione mi è servita molto e la rifarei altre cento volte. La pressione che avevo addosso e quello che è successo nello spogliatoio mi hanno aiutato a crescere, soprattutto nella gestione delle emozioni. Passare dal settore giovanile alla prima squadra, da allenatore, è un salto tutt’altro che semplice, ma sono contento dell’opportunità che mi è stata data e ringrazio ancora la Pro Patria. Questa è la terza partita in cui riusciamo a fare un buon secondo tempo senza però raccogliere nulla. Dovremo lavorare per partire meglio fin dai primi minuti, cercando di imporre le nostre idee. Voglio che i ragazzi abbiano il coraggio di fare qualcosa in più per mettere in difficoltà gli avversari».

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.