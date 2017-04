Visita al sentiero delle Espressioni

Foto varie

Domenica 9 aprile il CAI Luino propone una escursione nella Foresta Regionale Valle Intelvi (CO) per percorrere Il Sentiero delle Espressioni.

Un progetto che coniuga foreste, arte e turismo, nato dalla collaborazione tra ERSAF, Comune di Schignano e gli abili intagliatori del legno che hanno dato vita, con sgorbie e scalpelli, a forme d’arte nel bosco: le cortecce e i tronchi degli alberi sono così diventati espressioni di allegria e di sorpresa, simboli di saggezza e di paternità, volti intensi ed emozionanti.

Il sentiero è di facile percorribilità e consente di osservare le sculture esposte partendo dalla località di Alpe Nava, si prosegue in direzione della splendida conca dell’Alpe Comana con un piccolo lago (bolla), alcuni fabbricati rurali e un agriturismo. Dall’alpeggio, con una ripida, ma breve salita, si raggiunge la panoramica cima del Monte Comana da cui si apre una spettacolare vista sul Lago di Como.

Itinerario: Alpe Nava (m.950) – Alpe Comana (m 1.096) – Monte Comana (m 1.210) – Roccolo del Messo (m 1.153) – Colma di Binate (m 1.125). Tempo di percorrenza h.2,30 (escluse le soste) – Dislivello 370 m – Difficoltà facile T

Programma

Ore 8 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 8,15 partenza con mezzi propri per la Val d’Intelvi

Pranzo al sacco

Documento valido per l’espatrio

Abbigliamento e calzature adeguate Escursione gratuita con condivisione costi auto Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni : - CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it - Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it