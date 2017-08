Milano Luster Brass a Cavona

Foto varie

Appuntamento musicale di rilievo sabato prossimo, 2 settembre nell’accogliente piazzetta di Cavona, frazione di Cuveglio.

Milano Luster Brass si esibirà alle ore 21 con un programma musicale che prevede musiche di Charpentier, Bach, Mozart, Donizetti, Verdi, Lehar, Kachaturjan, Gershwin, Piovani.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà alla sala polivalente in piazza Marconi 1 a Cuveglio.

Il Milano Luster Brass nasce dalla volontà di cinque musicisti milanesi riunitisi attorno ad un’idea nuova del fare musica insieme.

Convinti dalle possibilità tecniche che oggi gli ottoni riescono ad esprimere, i componenti del Milano Luster Brass si sono gettati nella

trascrizione di grandi brani orchestrali sfruttando il virtuosismo individuale dei componenti e la padronanza delle regole della

musica da camera.

Nei propri adattamenti il quintetto esaspera ogni aspetto generando stupore e l’incredulità di ogni uditorio: l’estremo acuto del trombino si sposa con il grave canto del tuba, insieme si fondono nell’espressione malinconica del corno mentre le sonorità grottesche del trombone si stagliano dalla immensa massa sonora che, per magia, è capace di farsi suadente sussurro in sordina.

Il virtuosismo però, nella tradizione classica sempre vissuto con un atteggiamento austero e compunto, viene coniugato con un’idea nuova di spettacolo: il Milano Luster Brass crede nello spettacolo per tutti, nella grande cultura per tutti senza per questo compromettere la qualità.

Essendo gli ottoni strumenti di grande tradizione popolare, il Milano Luster Brass ha da sempre voluto esibirsi sia nei teatri che in

ambienti informali. Ha suonato prima assolute di compositori contemporanei e insieme ha voluto creare un rapporto vivo con il

grande pubblico attraverso l’esecuzione di titoli estremamente conosciuti.

Dal 2001 i successi del Milano Luster Brass si susseguono in Italia e in Europa, al fianco di solisti importanti e in stagioni storiche, e questo successo non sembra arrestarsi. Forse il segreto è proprio nel sorriso appagato con cui il pubblico saluta il quintetto nell’ultimo applauso, ogni programma infatti ripercorre la storia della musica e tocca tutte le corde dell’anima.

In ogni concerto del Milano Luster Brass tutti i sogni vengono vocati, non lasciando nessuno spettatore da solo.