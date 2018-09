Una coppia varesina per Pechino Express

C’è una coppia tutta varesina a Pechino Express, il fortunato reality la cui settima edizione prenderà il via giovedì 20 settembre.

E’ quella formata da Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti: La Ruta infatti, ormai da molti anni residente a Luino, fa parte attivamente della sua città di residenza: nelle prossime ore, presenterà per esempio la stagione teatrale comunale della sua città.

Patrizia Rossetti, la regina delle televendite insieme a Giorgio Mastrota, invece vive a Melzo, ma è legata al varesotto per motivi letterari: sono della casa editrice varesina Macchione infatti i due libri che ha scritto “A tavola con i promessi sposi” e “Santo mangiare, le ricette della Via Francigena”.

LE OTTO COPPIE IN GARA

La rappresentanti “varesine” del reality sono due vere e proprie icone della TV italiana, dopo aver conquistato il piccolo schermo Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta, per la prima volta insieme, partono alla conquista del continente africano: e per questo rappresentano la coppia de #lesignore.

Maria Teresa Ruta ha iniziato la carriera nel 1976 vincendo il concorso Miss Muretto di Alassio. Nel 1978 ha debuttato come attrice di teatro e negli anni ’80 è approdata in TV dove ha condotto decine programmi tra cui “La Domenica sportiva”, “Lo Zecchino d’oro”, “Giochi senza frontiere”, “Unomattina”. Nel 2002 è inviata per “Quelli che il calcio” e nel 2004 ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”. E’ parte del cast di uno spettacolo teatrale diretto dalla figlia Guenda. Patrizia Rossetti ha esordito in TV nel 1982 presentando il Festival di Sanremo con Claudio Cecchetto. E’ stata per anni il volto simbolo di Rete 4, ma si è cimentata anche come cantante, attrice e speaker radiofonica. Nella stagione 2015 è stata uno degli ospiti fissi di “Quelli che il calcio”.

Con loro altre sette coppie. Sono:

Fabrizio e Claudio Colica, Una coppia molto affiatata e collaudata, ovvero #LeColiche: fratelli, amici e partner professionali da milioni di views. Claudio e Fabrizio Colica sono due fratelli romani con la passione per i video, ereditata dal padre. Da corti amatoriali a sketch virali, oggi sono tra i principali web creator nel panorama italiano. Le loro parodie, che inquadrano con una comicità assolutamente romana, l’attualità, le contraddizioni della città, ma anche la scena musicale italiana e gli intellettuali del momento, hanno raggiunto su Facebook milioni di visualizzazioni.

Linda Morselli e Rachele Fogar, bellissime ma soprattutto sportivissime sono #LeMannequin. Linda Morselli, di Giussano, ha iniziato a conquistare passerelle e copertine a 17 anni. Da lì, inarrestabile la carriera come modella e, oggi, anche come influencer tra le più seguite. Ha avuto una lunga relazione con Valentino Rossi. È l’attuale compagna del pilota di Formula 1 Fernando Alonso. Rachele Fogar, milanese, ha sicuramente ereditato dal padre, l’esploratore Ambrogio Fogar, la passione per le sfide e gli sport estremi. Modella, laureata in Letteratura straniera alla Cattolica di Milano, ha il brevetto di paracadutismo e la patente nautica.

Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono #imattutini: Dopo anni di sveglie all’alba per condurre programmi televisivi, i colleghi e amici Adriana Volpe e Marcello Cirillo (noto per il duo musicale “Antonio e Marcello”) affrontano insieme una nuova avventura, questa volta in Africa. Marcello Cirillo, cantante e conduttore, è stato nel cast fisso de “I fatti vostri” dal 2009 al 2017 come co-conduttore accanto a G. Magalli e a colei che in pechino express è la sua compagna di squadra., Adriana Volpe. È noto al pubblico anche per il ventennale sodalizio musicale con Antonio Maiello (Antinio e Marcello) e attualmente si esibisce in duo con Demo Morselli. Adriana Volpe conduttrice televisiva, ha iniziato la sua carriera come modella e attrice. Co-conduttrice de “I fatti vostri” dal 2009 al 2017 , dal 2003 al 2009 ha condotto “Mattina in famiglia” e “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2, programma quest’ultimo che la vedrà in conduzione anche in questa stagione TV.

La dirompente ironia della showgirl Paola Caruso e l’energia dell’influencer di Riccanza Tommaso Zorzi si fondono nell’esplosiva coppia de #IRidanciani. Tommaso Zorzi , 23enne, influencer “di professione”, rampollo di un’agiata famiglia milanese, è stato tra i rich kids di “Riccanza” per due edizioni. Ha studiato Economia e Business Management a Londra, dove ha vissuto per anni. Sta ancora decidendo cosa fare da grande, ma ha già lanciato una linea di moda e una App. Paola Caruso è entrata nel mondo dello spettacolo conla sua inconfondibile risata partecipando a Miss Italia. È stata nel cast di “Avanti un altro”, dove vestiva i panni della conturbante e divertente ‘Bonas’, de “L’Isola dei Famosi”.

Prima di affrontare l’avventura dell’imminente matrimonio, Roberta Giarrusso e il “promesso sposo” Riccardo Di Pasquale dovranno vedersela con quella come coppia di Pechino Express. Roberta Giarrusso ha iniziato il suo percorso nel 1997 come modella. Nel 2001 ha partecipato a “Miss Italia” e nel 2003 ha debuttato come attrice in “Carabinieri”, dove è stata nel cast fisso fino al 2008, seguito da molte fiction di grande successo come “Don Matteo”, “Squadra anti-mafia”, “Il Commissario Manara”. Nel 2015 è nel cast di “Tale e Quale”, nel 2016 ha conosciuto il compagno, Riccardo Di Pasquale. Di Pasquale, imprenditore musicale e cinematografico, ha portato sul palco di Sanremo Mirkoeilcane, che con il brano “Stiamo tutti bene” ha vinto il premio della critica Mia Martini. Con la sua etichetta Fenix Entertainment ha co-prodotto la colonna sonora del film “Napoli Velata”. Riccardo e Roberta hanno una figlia, Giulia, nata a luglio del 2017.

Mirko Frezza e Tommy Kuti Sono #IPoeti del nostro tempo. Tommy Kuti (Tolulope Olabode Kuti) nigeriano d’origine cresciuto in provincia di Brescia, dopo la laurea a Cambridge è tornato in Italia per raccontare a suon di rap le storie di tanti afro-italiani come lui. La svolta musicale nel 2016 grazie al suo “fan” Fabri Fibra. Oltre a rapper, è anche produttore discografico. Mirko Frezza , ex stuntman e oggi attore molto apprezzato, è cresciuto nella periferia romana e ha alle spalle un passato burrascoso che lo ha portato in carcere per otto anni. Ha cominciato a fare cinema quando era ancora agli arresti domiciliari, dando inizio al suo riscatto socio-professionale. Dopo il successo di “Rocco Schiavone”, nel 2018 la consacrazione con ruoli in “Dogman” di Garrone, “Quanto basta”, “Una vita spericolata”, “La banda dei tre”. È sposato e padre di tre figli di 14, 10 e 4 anni.

Partiranno insieme per cavalcare le dune del deserto, i due compagni di onde Francisco Porcella e Andrea Montovoli, la coppia de #ISurfisti. Andrea Montovoli, classe 1985, bolognese, ha già all’attivo, tra cinema e tv, molte pellicole. Dal 2009, partecipa a molti film e fiction da protagonista tra cui “Scusa ma ti voglio sposare”, “Poker Generation”, “Una canzone per te”, “Notte prima degli esami ’82”, la serie tv di Pupi Avati “Un Matrimonio” e Quo vadis, baby? di Gabiele Salvatores. Nel 2009 partecipa a “Ballando con le Stelle” e nel 2015 arriva in semifinale a “L’Isola dei Famosi”. Grande sportivo, la sua passione è il surf, i viaggi e le avventure estreme. Francisco Porcella figlio di un’americana e di un italiano, era una promessa del calcio ma si è innamorato delle onde di Maui. Ha vinto l’XXL Biggest Wave Award Champion cavalcando un’onda di 22 metri ed è stato il primo italiano di sempre a partecipare alla World Surf League, la coppa del mondo del surf.

NOVITA’ NEL REGOLAMENTO PER IL VIAGGIO TELEVISIVO, CHE QUESTA VOLTA VA IN AFRICA

Molte le novità di questa nuova edizione: innanzitutto, il percorso. Pechino espress, dopo avere attraversato l’estremo oriente e il sudamerica più volte ora si sposta in Africa, con un tracciato che percorre 15 mila chilometri fra paesaggi meravigliosi e civiltà da scoprire: dal Marocco alla Tanzania e al Sud Africa con il gran finale a Cape Town.

Ma cambia anche il meccanismo di eliminazione che, per la prima volta, sarà di pertinenza del gruppo, costretto a scegliere chi mandare a casa fra le tre coppie arrivate per ultime nella tappa designata. Spazio anche alla «simbiosi», che legherà indissolubilmente due coppie che dovranno aspettarsi a vicenda per poter andare avanti. Uno spaccato della vita degli autoctoni sarà, invece, fornito dagli stessi protagonisti, per la prima volta dotati di micro-cam che potranno utilizzare per raccontare la notte all’interno delle abitazioni in cui soggiorneranno prima di ripartire.

Non cambia invece il conduttore, da molti ritenuto il pezzo forte della trasmissione: Costantino della Gherardesca, che da concorrente della prima edizione è diventato conduttore e icona della trasmissione.