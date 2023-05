Il Gelato di Marina vi invita a un weekend a tutto gelato

Il Gelato di Marina di Vergiate (Via Boschetto 16, entrata da Via Piave) vi aspetta per un weekend a tutto gelato. Protagonisti del fine settimana

CIOCCOLATO FONDENTE AL CARAMELLO SALATO E CREMA CATALANA

Disponibili anche yogurt Frozen, centrifugati di frutta fresca, frappè, crepes, granite, bubble tea.

Il Gelato di Marina

Via Boschetto 16, entrata da Via Piave – Vergiate

Tel. 3488941620