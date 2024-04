“Biciclette partigiane” al Cuac di Gallarate

Venerdì 3 maggio alle 21 e 30, al Circolo unione arnatese cooperativa sociale (Cuac), in via Torino 64 a Gallarate, si terrà la presentazione del libro “Biciclette partigiane” di Sergio Giuntini. L’evento, organizzato dalla Casa delle Donne “Anna Andriulo” e Bicipace in collaborazione con Anpi provinciale Varese e la Cuac di Gallarate.

Giuntini, noto storico dello sport italiano, attraverso il suo lavoro illustra venti eroiche storie di resistenza al regime nazifascista in cui la bicicletta emerge come simbolo di libertà e indipendenza. Tra le figure rimarchevoli citate nel libro vi sono Alfonsina Strada, Augusta Fornasari, Giovanni Pesce, Alfredo Martini e Gianni Brera.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Lorenzo Franzetti e si avvale del patrocinio della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. L’evento celebra anche la nuova avventura di Giovanni Bloisi, che partirà il 9 maggio da Ventotene per raggiungere il 31 maggio il Passo del Mortirolo, promuovendo i valori dell’Unione Europea e il Manifesto di Ventotene. Un’occasione da non perdere per approfondire il ruolo della bicicletta nella storia e nel tessuto sociale europeo, e per contribuire a un’iniziativa che intreccia sport, cultura e memoria storica.

Bicipace, che quest’anno celebra la sua 40esima edizione prevista per il 26 maggio, è una celebre iniziativa ciclistica che promuove la pace e l’utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile, coinvolgendo le province di Milano, Varese e Novara. Alle 19, prima della presentazione del libro, si terrà un apericena solidale, i cui proventi supporteranno “Due ruote per l’Europa“, un progetto del Ciclista della Memoria, Giovanni Bloisi, onorato da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, con l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Per partecipare all’apericena e alla presentazione, si raccomanda di prenotare entro il 1° maggio chiamando il numero 3407911752 o scrivendo a casadelledonnegallarate@gmail.com.