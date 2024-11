Accendiamo il Natale: Sant’Eusebio si illumina per le feste

Organizzato dalla Pro Loco Casciago, in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e con il patrocinio del Comune di Casciago, la serata promette di regalare emozioni e magia

L’atmosfera natalizia prenderà vita l’8 dicembre 2024 a Sant’Eusebio, dove alle ore 17 si terrà l’atteso evento “Accendiamo il Natale”. Organizzato dalla Pro Loco Casciago, in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e con il patrocinio del Comune di Casciago, la serata promette di regalare emozioni e magia.

Concerto Natalizio

La manifestazione si aprirà con un suggestivo concerto natalizio. Protagonisti dell’esibizione saranno l’Ensamble di Ottoni del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni”, sotto la guida dei professori Matteo Villa, Giuseppe Visciglia e Alberto Bertoni. Ad arricchire il programma musicale, l’Accademia Musicale e Teatrale Compagnia Armonica, con la straordinaria partecipazione del soprano Mariachiara Cavinato accompagnata al pianoforte dal Maestro Fabio Sioli.

Consegna delle Borse di Studio

Durante l’evento, ci sarà un momento dedicato ai giovani meritevoli del territorio con la consegna delle borse di studio intitolate a Dante Parietti. Questi riconoscimenti, simbolo di sostegno e valorizzazione del talento locale, saranno destinati a studenti meritevoli di Casciago.

Accensione delle luci e auguri finali

Il culmine della serata sarà l’accensione delle luminarie natalizie a Sant’Eusebio, che trasformeranno il paese in un incantevole scenario illuminato, perfetto per immergersi nello spirito delle festività. Al termine, i partecipanti si scambieranno gli auguri in un’atmosfera di calore e comunità.