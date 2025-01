A Materia il punk-rock del Lago Maggiore: gli Smatik in the Jungle presentano “Niente da Perdere”

Venerdì 7 febbraio, ore 21, gli Smatik in the Jungle presentano a Materia, la nuova sede di VareseNews, il loro EP di debutto Niente da perdere.

La giovane band del Lago Maggiore – un power trio che miscela punk rock, emo e pop – porta con la sua nuova musica una ventata di freschezza, un soffio di energia che confluisce in melting pot tra generi e sottogeneri musicali. Nell’agorà di Materia gli Smatik in the Jungle parleranno delle loro canzoni in “un’intervista a porte aperte”. «I nostri testi – spiega la band – sono un concentrato di ironia e irriverenza che hanno lo scopo di trattare temi sociali e personali, affrontati con un atteggiamento volutamente sovversivo, tipicamente adolescenziale».

