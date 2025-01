Ago, filo e stoffa: a Materia un laboratorio con Varese Corsi per imparare a cucire in modo creativo

Prima lezione sabato 1 marzo, dalle 14:00 alle 16:00: in quattro incontri scopri come trasformare la tua creatività in un personaggio di stoffa unico e personalizzato

Se ami il cucito o vuoi provare a impugnare ago e filo per la prima volta, questo laboratorio è l’occasione perfetta per te. Da sabato 1 marzo a Materia – il nuovo spazio libero di VareseNews – dalle 14:00 alle 16:00 prende il via il corso di cucito creativo: un’esperienza aperta a tutti, pensata per stimolare fantasia e creatività.

Organizzato in collaborazione con Varese Corsi, il laboratorio sarà guidato da Elena Cervellera, che accompagnerà i partecipanti nella realizzazione di un personaggio di stoffa unico e personalizzato.

Per iscriversi CLICCA QUI.

Le lezioni si terranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.