Strategie vincenti su TikTok: a Materia un laboratorio pratico di Varese Corsi

Come funziona TikTok e quali strategie adottare per avere successo? Questi saranno i temi principali del corso in partenza venerdì 21 febbraio a Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews. Per cinque lezioni, dalle 18:00 alle 20:00, i partecipanti potranno scoprire e apprendere le migliori strategie per ottenere risultati concreti sulla piattaforma.

Organizzato da Varese Corsi, il percorso formativo ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti a sviluppare un’identità creativa, con particolare attenzione alla stesura di script efficaci, alle tecniche di ripresa e montaggio e all’analisi delle performance per ottimizzare le proprie strategie.

Il corso sarà condotto da Luciano Cefariello, presidente di Hagam Essereincomunicazione, e Ilaria Annoni, social media manager, TikTok Specialist e socia di Hagam. Entrambi porteranno la loro esperienza nel mondo della comunicazione digitale, con un focus sulle strategie più efficaci per gestire profili sulle diverse piattaforme.

Le lezioni si svolgeranno a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.