A Materia: 60esimo parallelo, viaggiare a Nord con Francesca Milano

“Dimmi com’è il Nord Europa, quante volte ho detto: Ora parto e non torno mai più”. Francesca Milano fa la giornalista. Dopo una lunga esperienza nei giornali locali e al Sole 24Ore come caporedattore con delega ai social e podcast, da tempo è la direttrice di Chora news e voce di tanti progetti podcast. Ha due grandi passioni: Carlotto, un cocker bellissimo e simpatico e i viaggi al Nord.

A quelle latitudini non tornerebbe più, come ha scritto in un post sul suo account Instagram. Con lei a Materia racconteremo di viaggi al 60esimo parallelo. Norvegia, Finlandia, Isole Faroe e altro. Viaggiare sempre verso Nord, attratti da una forza magnetica che ci spinge a scoprire terre lontane, natura incontaminata, culture diverse e orizzonti infiniti nel Nord Europa.