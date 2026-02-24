Musica e sapori all’Opera Bistrò di Comerio: tre serate speciali tra anni ’80, festa della donna e polenta

Tre serate a tema all’Opera Bistrò di Comerio tra musica dal vivo e piatti della tradizione: dagli anni ’80 alla Festa della Donna fino alla Festa della Polenta, per un inizio marzo tra gusto e intrattenimento

Tre appuntamenti per chi ama la buona cucina e la musica dal vivo. L’Opera Bistrò di Comerio, in via Guido Borghi 27, propone a fine febbraio e inizio marzo un piccolo calendario di serate a tema che uniscono convivialità, tradizione e intrattenimento.

Sabato 28 febbraio: “80’s Music & Dinner”

Si parte sabato 28 febbraio 2026 alle 20.00 con una serata dedicata alle atmosfere anni ’80. In programma una cena accompagnata dal live del duo Liuk & Lavisé, voci e chitarra, con un repertorio ispirato alle sonorità del decennio.

Il menù prevede:

Cocktail di gamberi

Insalata russa

Vol au vent funghi e gorgonzola

Risotto al prosecco

Inclusi nel prezzo (25 euro) un calice di vino, acqua e caffè

Una proposta pensata per chi vuole rivivere le emozioni di un’epoca musicale iconica, in un contesto raccolto e conviviale.

Clicca qui per scaricare la locandina

Domenica 8 marzo: cena con le grandi interpreti della musica italiana

Domenica 8 marzo 2026, alle 20.00, l’Opera Bistrò celebra la Festa della Donna con una serata speciale accompagnata dal “Duo Sonia e La Visè”, che proporrà un viaggio alla scoperta e riscoperta delle grandi interpreti della canzone italiana.

Il menù della serata:

Antipasto: bruschette con mousse di ricotta, scorza di limone e granella di pistacchio

Primo: risotto allo zafferano con briciole di salsiccia

Secondo: polenta con gorgonzola e funghi

Anche in questo caso il costo è di 25 euro, comprensivo di calice di vino, acqua e caffè

Un appuntamento che unisce cucina e musica in omaggio alle “signore” della tradizione musicale italiana.

Clicca qui per scaricare la locandina

7 e 8 marzo: la Festa della Polenta

Sempre all’Opera Bistrò, tra venerdì 7 marzo (dalle 19.00) e sabato 8 marzo (dalle 12.00), spazio alla Festa della Polenta, con un menù interamente dedicato a uno dei piatti simbolo della tradizione.

Per iniziare:

Stick di polenta impanati e fritti

Crostini di polenta con burrata e alici

Crostini di polenta con lardo di Colonnata e miele

A seguire un ricco bis di polenta con diverse varianti: salsiccia in umido, brie e funghi, gorgonzola Dop, spezzatino di selvaggina, seppioline in umido e funghi porcini.

Il costo è di 25 euro, con calice di vino, acqua e caffè inclusi. Prenotazione entro il 4 marzo.

Clicca qui per scaricare la locandina

Tre occasioni diverse per vivere l’Opera Bistrò come luogo di incontro, tra piatti della tradizione e musica dal vivo, nel cuore di Comerio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 3202149255 (sia whatsapp che chiamate) oppure la mail prenotazioni@operabistro.it.

Contatti

Opera Bistrò

via Guido Borghi, 27 Comerio (VA)

T: 0332 1543011

Sito | Facebook | Instagram