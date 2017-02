autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

Autostrada A8 lavori raccordo uscita Varese

Da sabato 18 febbraio 2017 sono previsti lavori in corso al raccordo Anas A8 (Strada Statale 707) dal km 2+150 al km 2+350. La chiusura provoca rallentamenti e code. L’ordinanza per lavori copre il periodo fino a marzo. Qui per approfondire

Autostrada A8 lavori uscite Gallarate, Cavaria e Gazzada

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2017 sono previste limitazioni agli svincoli dell’Autostrada A8 di Gallarate, Cavaria e Gazzada. Qui tutte le informazioni

Autostrada A8 lavori uscita Busto Arsizio

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di martedì 21 alle ore 05:00 di mercoledì 22 febbraio, sarà chiusa l’uscita di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, per lavori di manutenzione. In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Castellanza. Attenzione: lo svincolo di Busto Arsizio dà anche accesso alla superstrada 336 per Malpensa