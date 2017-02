La Pro Patria crolla a Ciliverghe

Varie tigrotti

È stato un pomeriggio da dimenticare quello della Pro Patria, impegnata nella sfida di alta classifica in casa del Ciliverghe Mazzano, che ha avuto la meglio 3-0. Oltre al pesante passivo, la domenica è ancora più amara pensando all’espulsione per proteste al 24’ del secondo tempo per Zaro e agli infortuni di Santic, ma soprattutto di Santana, che ha lasciato il campo dopo circa un quarto d’ora nella ripresa.

La gara ha da subito preso la via di Ciliverghe, con il capocannoniere del campionato Galuppini che è andato a segno all’8’ con un colpo di testa, raddoppiando al 27’ infilando Monzani. Nella ripresa dopo l’espulsione di Zaro, al 37’ hanno messo a segno il tris con Chinelli.

La Pro Patria passa quindi da un possibile secondo posto in solitaria al terzo gradino della classifica, agganciata proprio dal Ciliverghe, che ha a favore gli scontri diretti.

TABELLINO

Ciliverghe Mazzano – Pro Patria 3-0 (2-0)

Marcatori: 8’ Galuppini (C) 27’ Galuppini (C) 82’ Chinelli

CILIVERGHE MAZZANO: Lancini, Andriani, Roma, Mozzanica, Minelli, Cistana, Cortesi (84’ Minelli), Trajkovic, Bertazzoli (76’ Chinelli), Galuppini (78’ Del Bar), Ragnoli. All. Filippini

PRO PATRIA: Monzani, Colombo, Barzaghi, Piras, Zaro, Ferraro, Santana (60’ Cappai), Arrigoni (58’ Santic), Gherardi, Disabato, Mauri (52’ Triveri) All. Bonazzi

Arbitro: Grasso di Acireale (Cavaliere e Spremulli)

Ammoniti: Roma (C), Ferraro (PP), Triveri (PP), Lancini (C)

Espulsi: Zaro (PP) al 69’

Recupero: 1’ + 4’