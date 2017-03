Stadio Caronnese, prosegue l’asse tra società e comune

Le foto della Caronnese

Il calcio a Caronno Pertusella, l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire nuove strutture per un’attività sempre più seguita e soprattutto praticata, visto che sono più di 250 i giovani atleti solo Settore Giovanile della Caronnese a oggi. L’assessore allo sport Morena Barletta ha fatto un quadro generale su quello che sarà realizzato prossimamente per quanto riguarda lo smantellamento del vecchio impianto sito in via Capo Sile, a pochi passi dal Comune, e lo sviluppo di quello attuale in Corso della Vittoria.

«La nostra intenzione – spiega l’assessore Barletta – è sempre stata quella di intervenire e la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stata quella di acquisire nuovi terreni nell’area del nuovo stadio da destinare al nuovo impianto. Alcuni terreni erano infatti adibiti a corridoio ecologico e su questi non si potevano creare nuovi campi di calcio. Abbiamo dunque spostato questo vincolo su altri terreni e siamo riusciti nel nostro intento. Il prossimo passo da fare è quello di realizzare un nuovo impianto a fianco di quello attuale dove gioca la Caronnese. Naturalmente bisognerà fare anche un discorso con il club rossoblù, riaprendo un dibattito per capire come gestire la cosa. Il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo campo da gioco (con l’implementazione di tutte le strutture adibite a spogliatoi e ai diversi servizi complementari) per liberare quello vecchio in via Capo Sile che la Caronnese attualmente sfrutta per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite ufficiali delle squadre del settore giovanile».

«Quella in via Capo Sile – prosegue l’assessore – è un’area di pubblico interesse, vogliamo liberarla per creare un centro civico per i cittadini. Vogliamo creare un ampio parcheggio visto che nelle vicinanze ci sono la piscina, la scuola, la biblioteca, il Comune e la scuola materna. Vogliamo inoltre creare un parco per tutta la comunità».

«Non mi sbilancio più – prosegue l’assessore Barletta – perché nel pubblico è difficile indicare i mesi esatti. Ogni volta che l’ho fatto ho preso una cantonata. La cosa che faremo in tempi brevissimi è quello di riaprire il tavolo di dibattito con la Caronnese per capire le necessità seguendo tutte le procedure previste dalla perché bisogna sempre rispettare i vincoli amministrativi. Diverse sono le opere previste nel nostro mandato, tra cui quella di intervenire sull’ex caserma dei Carabinieri, il Palazzo del Littorio, adiacente al campo di calcio in via Capo Sile. anche se lì non riusciremo a fare una vera opera di ristrutturazione perché necessita di un intervento cospicuo in termini economici, stimato in qualche milione di euro. Lo vogliamo però mettere in sicurezza e poi in futuro capire se si potrà fare qualcosa».

I rapporti della giunta comunale con la Caronnese sono dunque buoni e si guarda a questo progetto con ottimismo. «Andranno specificati – conclude Barletta – ancor meglio i termini di questa collaborazione approfondendoli insieme in ogni loro punto ma ormai siamo abituati a lavorare con i dirigenti della Caronnese con cui abbiamo sempre avuto rapporti cordialissimi e abbiamo sempre lavorato perfettamente. Bisogna passare sempre attraverso il meccanismo delle convenzioni e con il club rossoblù ce n’è già una in essere che dovrà essere rivista in previsione di tutte le opere che dovremo fare. La volontà del Comune è quella di gestire il patrimonio sportivo in collaborazione con le associazioni sportive.