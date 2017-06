R-estate a Malnate 2017, un ricco programma di eventi per l’estate

Il programma è davvero fitto, da giugno a settembre si susseguiranno tante proposte culturali e ludiche che accontenteranno tutto il pubblico e tutte le età.

«Il nostro obiettivo – dice l’Assessore alle Culture Irene Bellifemine – è stato proprio quello di creare sinergia tra le tante associazioni del nostro territorio, condividere un calendario comune per creare un’offerta culturale il più possibile varia, in modo da soddisfare tanti pubblici differenti, dai bambini agli anziani, dai ragazzi agli adulti. Vogliamo coinvolgere tutti i cittadini, ognuno potrà trovare tra le nostre proposte la serata o l’attività che incontra i suoi gusti. Ad eccezione della rassegna Esterno Notte, tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito: uno sforzo importate da parte del Comune e della Associazioni, vera fonte di ricchezza del nostro tessuto sociale».

GIUGNO

Si parte il 4 giugno con “Arte In Corte”, un appuntamento musicale d’élite che vedrà esibirsi alle ore 18.30 l’Atmosphaera ensemble in un “Chi vuol essere lieto sia” presso la Chiesa di San Matteo. La location è suggestiva e perfettamente calzante con un affascinante concerto di musica antica del Quattrocento arricchito da strumenti musicali ricostruzioni dell’epoca, citazioni e testimonianze letterarie che descrivono le abitudini musicali dell’Italia del Rinascimento, danze e musiche vocali.

Dal 23 giugno al 2 luglio ci sarà la prima edizione della “Settimana Della Cultura” di Malnate, pensata e coordinata dalla Consulta Culturale, che con grande impegno ha organizzato un cartellone variegato di incontri e attività per celebrare il valore della cultura in tutti i suoi aspetti: dall’arte allo sport, dal teatro alla letteratura. Sono tante le Associazioni che si sono messe in prima linea per la buona riuscita dell’evento che debutta venerdì 23 e sabato 24 al Parco I Maggio con un weekend dedicato a Pinocchio: una mostra di oltre 200 libri su Pinocchio curata da Fabiola Argenta con opere di Ettore Antonini, laboratori a cura di Fonderia delle Arti, cena a tema a cura di Proloco e per finire si può scegliere la proiezione sotto le stelle del classico Pinocchio oppure il concerto del Corpo Filarmonico Cittadino.

Domenica 25 giugno una giornata all’insegna del divertimento: in piazza delle Tessitrici – con partenza alle 9.00 – la prima edizione dell’evento sportivo “Color Running”, una corsa per famiglie divertente e non competitiva. In chiusura di giornata una sfilata di moda e uno spettacolo di cabaret con il comico di Zelig Bruce Ketta.

Le iniziative proseguono durante tutta la settimana con conferenze, incontri con artisti come Filippo Guerrera, scrittori come il celebre Andrea Vitali e uno spettacolo teatrale per bambini di Progetto Zattera. Particolare menzione va data al concerto di musica classica con strumenti antichi “Ensemble Vivaldi” con i solisti Carlo e Alberto Cesaraccio all’ oboe, Chiara Nicora al clavicembalo. Il concerto rientra nella rassegna “La musica degli Angeli”, parte del prestigioso progetto Cult City promosso da Regione Lombardia che coinvolge con eventi di qualità 11 Città d’Arte. Concluderà la settimana Maurizio Melis giornalista scientifico di Radio 24 sul tema “ Dalla città ideale alla città intelligente”.

LUGLIO

Anche luglio sarà un mese caldo dal punto di vista degli eventi. Due gli appuntamenti con Cinema Muro, la fortunata formula proposta già la scorsa estate che prevede la proiezione di un film sul muro di una corte storica di Malnate. Quest’anno la rassegna è curata dal gruppo La Focale che proietterà i film Monuments men e La ricerca della felicità.

Per la prima volta sarà allestito un vero ring in piazza delle Tessitrici per un Torneo di pugilato sotto le stelle a cura di Ringo Boxing l’8 luglio e a seguire un imperdibile concerto tributo a Bruce Springsteen di “Graziano Romani e Band” Soul Crusader Again Tour 2017 a cura di Fontana dei Desideri all’Area Feste via Pastore.

Il 9 luglio una giornata per le famiglie in Villa Braghenti con animazione e laboratori artigianali. In serata concerto Gospel de “La Compagnia della Gru”. Domenica 12 torna il pic-nic in bianco al Parco I Maggio curato da “La Fonderia delle Arti”.

I ragazzi potranno godere invece di una giornata di musica e basket al Campetto Bellavista il 22 e 23 luglio con torneo 3vs3 organizzato da Basket Malnate e concerto gratuito della One Night Band.

AGOSTO

Agosto si apre sabato 5 con un concerto d’estate in Villa Braghenti con I Mago Show, divertimento per tutte le età. Torna finalmente a Malnate la rassegna Esterno Notte con due appuntamenti di cinema all’aperto in Villa Braghenti il 10 e 17 agosto con il cartone animato Oceania e il film di Pif In guerra per amore. Il 19 agosto si girerà la città in bicicletta con una pedalata notturna e, per salutare l’estate, il ritrovo è il 25 agosto in Villa Braghenti con lo spettacolo Il Piccolo Principe dei Sulutumana.

SETTEMBRE

A Settembre torna la Festa “Sport per tutti” a cura della Consulta Sportiva di Malnate che quest’anno ha scelto piazza delle Tessitrici come “terreno di gioco”. L’evento sarà preceduto da una serata all’insegna dello Street Food lungo la via principale di Malnate. Il 22 settembre una bella sorpresa, in alto i calici per la presentazione ufficiale del Birrificio Sociale, un progetto nato da un gruppo di amici malnatesi.

Continua poi ogni mese la rassegna letteraria “Un libro la mese” che prevede la presentazione di un libro e l’incontro con lo scrittore. Il 12 luglio un incontro saporito con “In cucina con i Promessi Sposi ” e “Santo mangiare ” di Patrizia Rossetti presso la nuova Pasticceria Caffè Letterario di Villa Magnolia Piazza Bianchi Luraschi, 1. Il 23 agosto scopriamo il nostro territorio con Andrea Ganugi e il suo “Monte San Francesco sopra Velate” presso La Residenza.

