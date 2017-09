Okoye e Cain protagonisti: Varese supera Treviso

Memorial Di Bella, la Openjobmetis batte Torino

Prosegue a ritmi alti l’avvicinamento al campionato della Openjobmetis Varese che venerdì sera (15 settembre) a Caorle ha vinto un’altra amichevole. La squadra di Caja stavolta ha superato 77-65 un team di Serie A2, la De’ Longhi Treviso guidata da Stefano Pillastrini, qualificandosi così alla finale del torneo della città veneta in programma sabato sera contro l’Avtodor Saratov. I russi hanno infatti battuto i neo tricolori dell’Umana Venezia.

Nel match contro Treviso la Openjobmetis ha condotto dall’inizio alla fine, “transitando” sempre in vantaggio alla fine dei periodi intermedi e gestendo con discreta sicurezza il margine di distacco anche quando i biancoazzurri hanno cercato la rimonta.

A guidare l’attacco di Varese in questa occasione é stato Stan Okoye, miglior realizzatore con 19 punti e un clamoroso 5/6 nel tiro pesante. 12 i punti messi a segno dal solito Waller, 11 per capitan Ferrero. Tra i migliori in campo senza dubbio Tyler Cain, che non ha segnato moltissimo (8 punti) ma ha chiuso con 9 rimbalzi, 2 assisti e 20 di valutazione una partita di grande efficacia sotto tutto gli aspetti del gioco.

Meno bene invece Pelle (comunque 7 rimbalzi) e un Wells fermo a zero punti e non ancora decollato al pari dei compagni.

DÈ LONGHI TREVISO – OPENJOBMETIS VARESE: 65-77

Dè Longhi Treviso: Brown III 16, Sabatini 7, De Zardo 1, Bruttini 11, Musso 9, Barbante 7, Poser, Imbrò 7, Fantinelli 7, Rota. Coach: Stefano Pillastrini.

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Avramovic 5, Pelle 6, Ivanaj ne, Natali 5, Okoye 19, Tambone 2, Cain 8, Bergamaschi ne, Ferrero 11, Wells, Waller 12, Hollis 9. Coach: Attilio Caja.

Arbitri: Vicino – Bettini – Boninsegna