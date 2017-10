A Inarzo “Il Modigliani perduto”

Foto varie

Nuovo appuntamento con l’autore a Inarzo. Ad essere ospitato nella sala della biblioteca venerdì 13 ottobre sarà lo scrittore Sergio Cova che presenterà il suo libro “Il Modigliani perduto”. Moderatore come sempre Emiliano Pedroni

L’AUTORE

Sergio Cova è nato nel 1978 a Varese, dove vive con la compagna, un cane, e cinque gatti. Finalista in diversi concorsi letterari. I suoi scritti sono stati inseriti in varie antologie e nel 2013 ha vinto il premio NebbiaGialla per il racconto inedito e nel febbraio 2014 il suo racconto “Ventitré” è stato pubblicato in appendice al numero 3100 del Giallo Mondadori. Ha pubblicato TUTTI COLPEVOLI 2011 e una via d’uscita 2013 con l’editore Pietro Macchione e il noir IL PIANO DEL GATTO 2015 Happy Hour Edizioni. Con la stessa casa editrice nel mese nel mese di maggio è uscito IL MODIGLIANI PERDUTO. Quest’anno (2017) vince nuovamente il premio NebbiaGialla con il racconto inedito“Un caso di omicidio, anzi due” e verrà pubblicato sul Giallo Mondadori nel 2018.

IL LIBRO

A Giacomo Maran, ex falsario e ora esperto d’arte, capita tra le mani il diario di un pittore spagnolo vissuto a Parigi nei primi anni del Novecento, Manolo, che racconta di aver dipinto una natività sopra un nudo di Amedeo Modigliani. Scovare il Modigliani perduto tra le chiese e le collezioni private di Venezia è la missione affidata a Maran, ma quando alcuni dipinti vengono rubati e lui è accusato di omicidio, l’ex falsario dovrà scoprire anche chi vuole incastrarlo.



Ore 20.45 Biblioteca Comunale

Via Patrioti 28, Inarzo. Ingresso libero