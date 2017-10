Il Circolo Quarto Stato compie sei anni

6° Compleanno del Circolo Quarto Stato

Il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo festeggia il suo sesto anno di attività con due serate, nel fine settimana di venerdì 20 e sabato 21 ottobre.

“Sono già passati sei anni dal quell’ottobre del 2011 in cui una dozzina di ragazzi, con il CdA della Cooperativa Casa del Popolo, riapriva il Bar della Cooperativa chiuso un anno e mezzo prima dopo decenni di gestione esterna – scrivono dal Circolo Quarto Stato -. Così, dopo qualche mese di fervente lavoro in economia nasceva il Circolo Quarto Stato. Dopo centinaia e centinaia di concerti, spettacoli, presentazioni di libri, conferenze e cene ci accorgiamo che lo spirito è ancora alto, le iniziative molte, la gente che ci sostiene ancor di più. Da scommessa tra soci volontari è diventato un lavoro a tempo pieno per alcuni, part-time per altri. Nonchè ritrovo e alcova per giovani e non della zona. In questi sei anni sono nate associazioni, altre si sono “trasferite”, è nato un Festival, è nata una scuola di Circolo e anche un pò di nuovi piccoli soci”.

Il programma delle serate

Un Compleanno Culturale.

Venerdì 20 Ottobre. Con la presentazione del libro “Non sapevo che il mare fosse salato” di e con Nandino Capovilla e Betta Tusset. Storie di migrazione e accoglienza per ricordarci che una buona integrazione è possibile, anzi necessaria e per parlare di un problema che, forse, problema non sarebbe.



Un Compleanno Musicale.

Sabato 21 Ottobre. Con il Blues di Angelo LeadBelly Rossi e il suo trio che apriranno una grande serata a Palco Aperto come nella miglior tradizione Jam.

Un Compleanno Storico.

Da Sabato 14 Ottobre. Con la Mostra “Anche da qui è passata la Rivoluzione” dedicata ai 100 anni della Rivoluzione Russa allestita nelle storiche cantine della Cooperativa con le bandiere, le storie e ai ricordi della Casa del Popolo.

[Aperta tutti i venerdì e sabato di ottobre. In altri orari su prenotazione.]

Entrambe le sere ci sarà la possibilità di cenare. Dopo gli eventi Brindisi e Torte per tutti alla salute del Circolo.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA PER LA CENA

https://www.facebook.com/events/1435082926610094

L’INGRESSO E’ COME SEMPRE LIBERO E GRATUITO.