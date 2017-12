Verso il 2018 ci porterà il sole

Sarà un lungo weekend prevalentemente soleggiato, e nemmeno troppo freddo quello che ci farà passare dal 2017 al 2018

Solo un po’ di nuvole, e possibilità di nevischio o deboli nevicate, tra venerdì 29 e sabato 30, secondo le previsioni del centro geofisico prealpino. In particolare sabato 30 sarà abbastanza soleggiato sulla pianura padana, nuvoloso su Alpi e Prealpi. Sulle Alpi possibili deboli nevicate oltre i 1000m. A tratti pioviggini sulle Prealpi, altrove asciutto. Forte rialzo dello zero termico a 2800m durante la serata.

Domenica 31 sarà nuvoloso sulla pianura, mentre sarà ancora soleggiato su Alpi e Prealpi, soprattutto al mattino. Le temperature saranno attorno ai 5°C in pianura, e molto miti in montagna, con zero termico quasi a 3000m, in calo alla sera. Il nuovo anno inizierà probabilmente con il sole: per il primo gennaio sono previste nuvole solo a mattina e sera. Il clima sarà piuttosto mite.