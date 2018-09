Auto elettriche e pannelli solari, il “matrimonio” per la mobilità green

Una mobilità sempre più ecologica in cui le batterie dell’auto elettrica vengono ricaricate direttamente dai pannelli solari. È questo il nuovo progetto su cui sta lavorando Elmec Solar che giovedì 13 settembre ha ospitato una doppia presentazione: il debutto varesino della nuova Jaguar I-PACE elettrica e il nuovo Inverter monofase SolarEdge per auto elettriche.

Il centinaio di persone che è arrivato nella sede dell’azienda di Brunello ha prima potuto effettuare un test drive dell’auto di Autosalone Internazionale e incontrare gli esperti di Jaguar, Elmec Solar e Solar Edge. Ma sia che si guidi questo bolide o che lo si faccia con una macchina più comune, il tema dell’energia per la mobilità elettrica e delle possibilità di ricarica domestica delle auto elettriche in relazione al fotovoltaico è sempre più all’ordine del giorno.

Proprio per questo Elmec Solar ha voluto porre l’accento sul nuovo Inverter monofase SolarEdge con caricabatterie per veicoli elettrici. Uno strumento che non richiede la presenza di colonnine di ricarica e permette la trasmissione diretta dell’energia dai pannelli all’auto solo grazie ad uno speciale dispositivo integrato all’impianto. Un ulteriore passo verso quello Alessandro Villa, Amministratore Delegato di Elmec Solar definisce «l’incontro fra mobilità elettrica e dimensione domestico-domotica, una prospettiva che avvicina al futuro».