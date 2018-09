Fontana: “Tutelare gli investimenti programmati con il bando periferie”

Tutelare i Comuni che hanno già iniziato gli investimenti programmati in seguito al ‘bando periferie’. È il contenuto della proposta sottoscritta dai presidenti di Regione e consegnata al Governo in sede di Conferenza unificata.

L’idea è quella di consentire agli Enti locali di utilizzare una quota degli avanzi.

È stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a spiegare la presa di posizione circa il differimento dei fondi del ‘bando periferie’, contenuto nel decreto Milleproroghe.

«Se la proposta sarà accolta – ha spiegato il governatore – i Comuni che non hanno ancora iniziato i lavori o che li hanno iniziati e che hanno avanzi sufficienti, potranno procedere coerentemente con gli effettivi programmi di spesa e il prossimo anno avranno la certezza di ricevere dallo Stato la cifra equivalente allo stanziamento promesso. Perchè è bene sottolineare che il provvedimento adottato ora dal Governo non elimina il finanziamento, ma lo posticipa di un anno. Per le amministrazioni comunali che invece hanno iniziato i lavori e non dispongono di avanzi, ho proposto che siano rispettate le condizioni disposte dal bando e quindi concessi i finanziamenti».

«Vorrei rimarcare infine che io sono il presidente della Regione – ha concluso Fontana – quindi devo tutelare tutti i 1500 Comuni, non solo il capoluogo. Con questa proposta, infatti, si concede a tutti di poter utilizzare i propri avanzi per realizzare investimenti. Nei prossimi giorni incontrero’ comunque, i rappresentanti di Anci Lombardia per un confronto ad ampio raggio sul tema».