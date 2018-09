Mezza dozzina di auto col finestrino in frantumi

Sono complessivamente una mezza dozzina le auto prese di mira a Saronno nella zona di viale Rimembranze negli ultimi giorni.

A segnalare l’accaduto i residenti preoccupati per il fenomeno (foto d’archivio).

Ad essere prese di mira le vetture in sosta tra via Carlo Porta e viale Rimembranze. Diversi automobilisti si sono ritrovati i finestrini sfondati. Qualcuno ha notato l’abitacolo a soqquadro, in altri casi nulla risultava mancare. Molti proprietari presi di mira hanno deciso di non sporgere denuncia limitandosi a sostituire il finestrino. Dei furti e vandalismi si è parlato anche sui social network, a partire da Facebook, visto che alcune vittime hanno tenuto a mettere in allerta i vicini di casa e in generale gli automobilisti.