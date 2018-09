Testamento biologico e diritti: un serata con Marco Cappato

L’amministrazione comunale di Besnate ha organizzato un incontro che avàa come tema il testamento biologico al quale parteciperà Marco Cappato.

L’appuntamento è previsto per domenica 30 settembre, ore 16, nella Sala Consiliare del Comune di Besnate.

Il testamento biologico, o biotestamento, è un documento legale redatto da una persona per specificare, in anticipo, i trattamenti sanitari da intraprendere in caso di impossibilità futura a manifestare la propria volontà a causa di malattie e altre condizioni invalidanti. I suoi cari sapranno così come comportarsi per rispettare la sua volontà. Il tutto all’interno di una relazione trasparente e informata tra medico, paziente e familiari.

Ne parleranno, insieme a Marco Cappato, l’assessore Giuseppe Blumetti e l’avvocato Stefano Tonelli.