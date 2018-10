Al parco giochi l’appuntamento con la “Castagnata”

Appuntamento con le castagne domenica 14 ottobre al parco giochi di Casciago.

S​i rinnova anche quest’anno la tradizionale “Castagnata” organizzata dalla Proloco Casciago.

Dalle 14.30 in poi nell’area giochi di via Pascoli si potranno gustare castagne e vin brulè e fare quattro chiacchiere tra amici. In caso di maltempo la manifestazione si sposterà negli spazi al coperto dell’oratorio di Morosolo (comunicazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Casciago).