Road to industry 4.0, workshop sulla stampa 3D per le aziende

La Elmec, azienda di Brunello (via Campo dei fiori 5), organizza martedì 16 ottobre dalle 10 e 30 alle 15 Road industry 4.0, ovvero la stampa 3D per le aziende. Si tratta di un workshop gratuitoper conoscere il mondo della stampa 3D e le opportunità che genera. Iscrivendosi al workshop si possono scoprire tutte le novità in fatto di design for additive manufacturing, ascoltare la testimonianza di chi già sta utilizzando produzioni industriali stampate in 3D e informarsi sugli incentivi e bonus 2018 per l’industria 4.0 con l’università Liuc e Elmec informatica.