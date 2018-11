Consiglieresti ad altri il tuo capo come persona con cui lavorare?

Consiglieresti ad altri il tuo capo come una persona con cui lavorare? L’80% delle oltre 600 persone intervistate nella ricerca “Good Boss vs Bad Boss” della Liuc Business School risponde di no.

La ricerca, avviata nel 2017, è frutto di un’indagine realizzata dal Centro sul cambiamento, la leadership e il People management della Liuc Business School, con la collaborazione di IESEG – School of Management, CFMT – Centro di Formazione del Management del Terziario e AIADS – Associazione italiana di analisi dinamica dei sistemi.

Obiettivo principale è misurare il Net Management Promoter Score (basato su studi dell’Università di Harvard, poi elaborati da Julian Birkinshaw della London Business School) dei capi italiani e identificare quali comportamenti dei capi permettono ai collaboratori di lavorare al meglio. I risultati saranno presentati nel corso del convegno in programma venerdì 23 novembre 2018 dalle 15, dal titolo “Good Boss vs Bad Boss – Le nuove competenze dei manager 4.0”.

Il campione degli oltre 600 intervistati comprende persone impiegate a vari livelli in svariati settori, ma il più rappresentato è l’industria. «Conosciamo tutti, intuitivamente, le caratteristiche di un capo efficace – spiega Vittorio D’Amato, direttore del Centro sul Cambiamento, la Leadership e il People Management della LIUC Business School – come essere un buon coach, avere carisma, saper motivare e ispirare. La nostra ricerca non parte dai capi stessi ma, appunto, dai collaboratori, per definire il grado di propensione dei lavoratori italiani a consigliare il proprio capo ad amici, colleghi e familiari come una persona con cui lavorare. Il tutto a partire da comportamenti concreti, legati alle prassi lavorative quotidiane».

Venerdì 23 novembre 2018

Programma

15.00 Benvenuto di Raffaele Secchi Dean LIUC Business School

15.10 Interactive session Il termometro della leadership. Elena Tosca

Centro sul cambiamento, la leadership e il people management.

La domanda sbagliata alle persone sbagliate. Vittorio D’Amato

direttore Centro sul cambiamento, la leadership e il people management Liuc Business School

15.30 Good Boss VS Bad Boss: i risultati della ricerca. Francesca Macchi

Centro sul cambiamento, la leadership e il people management Liuc Business School

16.30 Tavola Rotonda: il nuovo manager 4.0 con Giorgio Ferrandino, AD SEW Eurodrive, Alessandro Bossi, direttore Hays, Paolo Cederle, vice president Everis, Roberto Zecchino, vice president HR Bosch. Modera Francesca Barbieri giornalista Il Sole 24 Ore.

17.30 Discussione e prossimi passi