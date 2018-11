Freddo e qualche fiocco di neve, primo assaggio di inverno

Il brusco cambiamento metereologico, atteso da qualche giorno, è arrivato con un calo importante delle temperature con un primo assaggio di inverno. Ecco cosa prevede il Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni. Qualche fiocco di neve potrebbe interessare anche la nostra provincia a quote collinari (nella foto la prima spolverata in Forcora di Simone Riva Berni).

L’alta pressione si sposta tra Inghilterra e Scandinavia e lascia spazio ad una bassa pressione sui Balcani che sospinge aria più fredda orientale verso il nord Italia. L’area depressionaria retrocederà sulla Francia nella giornata di lunedì con maggiore nuvolosità, deboli precipitazioni e neve a quote collinari. Da mercoledì ritorno di correnti più miti dall’Atlantico.

Lunedì. Molto nuvoloso o coperto con rare schiarite sulla bassa padana. Deboli precipitazioni, perlopiù limitate a Piemonte, Milanese, Ticino, Varesotto e Lario. Limite neve a quote collinari probabilmente fino verso 500m.

Martedì. Nella notte cielo coperto con deboli precipitazioni sparse. Limite neve verso i 400-500m. In mattinata graduale spostamento delle precipitazioni ad Est e nel pomeriggio perlopiù asciutto con qualche schiarita. Oltre 1000m di quota sono attesi 3-10 cm di neve fresca.

Per mercoledì si prevede un miglioramento.