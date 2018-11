La Lombardia festeggia i negozi storici con una menzione speciale per i bustocchi

In Regione è tutto pronto per la premiazione dei ‘Negozi Storici’ della Lombardia che quest’anno vedrà una menzione speciale per Busto Arsizio.

Nel corso della cerimonia di premiazione, prevista per martedì 13 novembre, ci sarà la premiazione del Distretto storico del commercio di Busto Arsizio rappresentato dal sindaco Emanuele Antonelli, dall’assessore all’Identità, Cultura e Commercio Manuela Maffioli e dal presidente del Distretto del Commercio Bruno Ceccuzzi.

“Questo è un anno record – evidenzia l’assessore regionale Mattinzoli -, con 132 negozi premiati e un intero distretto, come quello di Busto Arsizio: siamo contenti di superare i numeri delle precedenti edizioni”.

“Un dato importante è il valore sociale che queste attività innescano nei nostri centri storici e nei quartieri delle nostre città, contro la desertificazione che genera abbandono e insicurezza – conclude l’assessore regionale -. Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, ancora una volta dimostra attenzione verso le nostre realtà produttive che hanno saputo tramandare il proprio sapere e il proprio saper fare”.

Ecco tutte le attività storiche del distretto di Busto Arsizio:

A. Rebesco per il Disegno (1968)

Calzature Colombo dal 1918 (1918)

Chiappa Foto Video (1967)

Coltelleria Collini (1968)

Pasticceria Campi (1905)

Farmacia Dott. Mazzucchelli (1903)

Besozzo, Bottazzi 1957 (1958)

Besozzo, Porrini Moda (1946)

Bar Pasticceria Magni (1968)

Cartoleria Tagliabue (1939)

Galli Elettrodomestici (1961)

Icea Cancelleria (1967)

Ristorante Pizzeria Capri (1966)

Sole D’oro di Zuccarini Ristorante Pizzeria (1966)

Supermercato A. & M. Pinciroli (1967)

The Poppinjay di Cataldi Giuseppe (1960)

Castellanza, Cartolibreria Edicola Monti (1960)-

Cavaria Con Premezzo, Pizzeria Ocoptus (1951)

Fagnano Olona, Farmacia Dott. Catelli di Grillo M. & E. (1909)

– Gorla Minore, Macelleria Colombo (1939)

– Saronno, Frosi Orologeria Riparazioni (1954)

– Sesto Calende, Bar Ristorante Tre Re (1928)

Farmacia Giardini (1830)