UYBA, in Europa buona la prima, ma quanti errori

Le biancorosse, impegnate nella prima partita di CEV Cup, battono le tedesche del Dresdner SC per 3-2 (25-21, 24-26, 25-22, 23-25, 15-10) ma faticano molto, commettendo tanti errori. La partita si gioca in equilibrio, con le due formazioni che combattono punto a punto. Le biancorosse sprecano molto e concedono terreno alle avversarie, che lottano fino all’ultima palla. Gennari e compagne non hanno brillato ma alla fine sono riuscite a spuntarla e si giocheranno il tutto per tutto nella partita di ritorno a Dresda.

Migliore in campo per la UYBA è Herbots che mette a segno 21 punti con il 42% positivo, seguita da (17 punti, 1 ace, 1 muro) e Piani (12, 1 muro). Brutta prestazione di Grobelna, che a metà del secondo set finisce in panchina collezionando in ogni caso solo 3 punti al suo attivo. Dall’altra parte del campo si fanno vedere Stigrot (21 punti, 1 ace) e Planinsec (21 punti, 4 ace, 4 muri).

Sempre grande spettacolo sugli spalti, dove questa sera erano presenti anche una decina di tifosi tedeschi che hanno tifato a squarciagola per le loro beniamine.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Grobelna opposto, Gennari e Herbots in attacco, Botezat e Berti al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (5-5) poi le padrone di casa provano a scappare e si portano a +2 (7-5) ma vengono subito riprese dalle tedesche che poi trovano il vantaggio (11-13). Le biancorosse non mollano e approfittando di alcune imprecisioni delle avversarie, volano sul 17-14 (time out di coach Waibl). Avanti 20-14, Gennari e compagne iniziano a commettere errori e Dresda torna a -2 (21-19), costringendo Mencarelli a fermare il gioco. L’attacco di Botezat e il muro out su Gennari chiudono il set 25-21.

Il secondo parziale si apre con tanti errori commessi dalle bustocche che devono rincorrere le avversarie, in vantaggio per 3-7 (time out Mencarelli che prova a dare qualche consiglio alle sue). Al rientro in campo continua il disastro e le biancorosse affondano sul 4-11 costringendo la panchina a fermare nuovamente il gioco (con un Mencarelli stavolta visibilmente arrabbiato). Al rientro in campo le padrone di casa riescono a recuperare parte dello svantaggio (10-14) ma le tedesche sembrano più lucide. Sul 10-16 Mencarelli mette in campo Piani su Grobelna. Il turno in battuta di Piani mette in difficoltà la ricezione di Dresda e la UYBA si riporta a -3 (17-20 e time out Waibl). Il finale di partita è molto combattuto, con le biancorosse che provano a non cedere alle avversarie, trascinate da Vittoria Piani (21-23 e time out Dresda). Le farfalle ritrovano la parità ma due brutti pasticci chiudono a favore delle tedesche (24-26).

Nel terzo set resta in campo Piani e le padrone di casa vanno subito in vantaggio 7-5. Schwabe e compagne però non ci stanno e riportano subito la situazione in parità (14-14). La partita è combattuta ma stavolta sono le tedesche a commettere più errori. La UYBA ne approfitta, vola e chiude 25-22.

Il quarto parziale si apre ancora una volta con il vantaggio delle padrone di casa per 8-5 (time out Waibl). Le farfalle hanno preso in mano le redini della partita e volano sul 13-8. Mencarelli schiera in campo anche Meijners che con la sua battuta dà del filo da torcere alle avversarie. Sul 19-14 Mencarelli ferma il gioco e al rientro in campo il Dresden SC accorcia le distanze (19-16). Le ragazze di coach Waibl prima agganciano, poi superano le biancorosse (22-23). Herbots spara fuori, Botezat sbaglia e per Dresda è 2-2 (23-25).

Tie Break – Gennari e compagne si portano subito in vantaggio per 6-3 e si cambia il campo sull’8-5. Il doppio errore tedesco a rete vale il 15-10 per la UYBA che vince.

IL TABELLINO

Yamamay E-Work Busto Arsizio – Dresdner SC 3-2 (25-21, 24-26, 25-22, 23-25, 15-10)

Yamamay E-Work Busto Arsizio: Piani 12, Peruzzo, Herbots 21, Grobelna 3, Gennari 17, Cumino ne, Orro 4, Leonardi (L), Bonifacio ne, Meijners, Berti 12, Botezat 13.

Dresdner SC: Benson, Von Römer 1, Petter (L) ne, Wezorke ne, Möllers, Stigrot 21, Maase ne, Korhonen ne, Segura 14, Radosova 2, Mrdak 14, Schwabe 9, Weitzel ne, Planinsec 21.

Arbitri: Partiainen, Grabovsky

Note. UYBA: ace 6, errori 14, muri 11. Dresden SC: ace 10, errori 16, muri 11. Durata set. 23′ 29′ 27′ 29′ 15′. Spettatori: 1514.