Pullman si schianta a Zurigo, la vittima è di Saronno

La donna morta nell’incidente a Zurigo è originaria di Saronno e viveva a Mozzate. Nicoletta Nardoni, 37 anni, si trovava sul bus che da Genova stava andando a Dusseldorf in Germania. Gravi i due autisti del mezzo che erano partiti in serata dal capoluogo ligure. A bordo viaggiavano 51 persone (49 passeggeri e due autisti), 16 dei quali italiani; 44 sono i feriti, tutti ricoverati in sette diversi ospedali della regione.

L’incidente è avvenuto dopo le 4 sulla A3 in prossimità della cittadina elvetica. Le autorità stanno ancora lavorando per conoscere le cause del sinistro.

Intanto la polizia cantonale ha diffuso un nuovo comunicato sulle nazionalità dei passeggeri sul bus e degli autisti. “Secondo l’ultima indagine, c’erano in totale 50 persone: la donna deceduta è una italiana di 37 anni. Inoltre, 16 persone erano provenienti da Italia, 10 dalla Russia, cinque dalla Germania, cinque dalla Nigeria, quattro dalla Colombia, due albanesi e una persona ciascuno da Romania, Giordania, Ghana, Benin, Bosnia-Erzegovina e la Svizzera e con una persona sono stati, la cui nazionalità è sconosciuta.

Gli autisti sono italiani di età compresa tra 57 e 61 anni. Il 57enne era seduto al momento dell’incidente al volante. Entrambi gli uomini sono in ospedale, il 61enne è ancora in pericolo di vita.

I passeggeri sono 27 uomini e 23 donne di età compresa tra 16 e 77 anni. 22 persone sono state in grado di lasciare l’ospedale. Ancora nulla di specifico può essere detto sulla causa dell’incidente. La condizione del veicolo, la strada e il comportamento del conducente sono sotto inchiesta condotta dalla polizia cantonale di Zurigo in stretta collaborazione con i pubblici ministeri di Zurigo”.