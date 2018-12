Telefono Amico cerca nuovi volontari

La solitudine dilaga dal nord al sud del paese e in alcuni casi sfocia anche nel suicidio. I dati del disagio italiano raccolti nel 2017 da Telefono Amico Italia mostrano un paese solo, in lotta con i problemi quotidiani e di relazione. Telefono amico Italia lancia in ogni sede un corso per nuovi volontari per rispondere a queste richieste di aiuto.

Se nel 1967, quando ha avuto inizio il servizio, nasceva come reazione all’emergenza suicidi, oggi non risponde solo a questo bisogno, anche se questa problematica rimane comunque oggetto di grande attenzione. E a confermarlo sono purtroppo i dati dell’OMS: sono 800 mila suicidi ogni anno nel mondo, in media uno ogni 40 secondi, mentre ogni tre secondi si registra un tentativo di suicidio.

Stiamo parlando di Telefono Amico Italia, servizio di ascolto telefonico che ogni giorno, da tutta Italia, risponde al Numero Unico Nazionale 199 284 284 a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagi e senta il bisogno di condividere queste emozioni con una voce amica.

Venti centri, 514 volontari che ogni giorno raccolgono il disagio della nostra società espresso attraverso una voce, un racconto, una persona che si confida di fronte ad un’altra persona anonima, empatica, disponibile e preparata ad ascoltare.

A telefonare sono persone di ogni età e professione, ma il trend più evidente è quello della solitudine ed è la prima ragione per cui i volontari vengono contattati. C’è anche chi chiama per altri motivi: lutto, handicap vecchiaia malattia, separazioni, violenza, discriminazione e naturalmente suicidio.

C’è sempre molta difficoltà ad aprirsi, difficoltà a comunicare quello che si prova e a chiedere aiuto. Anche quando la persona che chiama afferma di avere un disagio da risolvere nel 13% dei casi il problema non riesce ad emergere e si può solo sperare che trovi il coraggio per richiamare e affrontare le proprie difficoltà.

A volte sono problemi complessi, a volte c’è solo bisogno di regalare una parola amica. In ogni caso la missione di Telefono Amico Italia è quella di non lasciare nessuno inascoltato. Ecco perché anche quest’anno il Centro di Busto Arsizio e molti altri centri di Telefono Amico Italia partono con un corso per reclutare nuovi volontari, capaci di essere attenti, disponibili, empatici ma anche preparati. Il corso è rivolto a tutti, basta essere maggiorenni e aver voglia di mettersi in gioco e di aiutare gli altri attraverso il telefono.

Per avere più informazioni basta partecipare alla serata informativa di presentazione del corso. Per sapere dove e quando è possibile mandare una mail a infobustoarsizio@telefonoamico.it.

“E’ con grande piacere –afferma Monica Petra, Presidente di Telefono Amico Italia – che ogni anno accogliamo i nuovi volontari. Il corso è anche una buona occasione di crescita personale per chi partecipa. Telefono Amico Italia ha sempre bisogno di nuove energie, di persone motivate e capaci di entrare in ascolto degli altri. Per questo ci impegniamo a formarle con attenzione e cura, perché siano capaci di affrontare le richieste e i disagi di chi si rivolge a noi. Chiunque abbia voglia di essere formato alle competenze specifiche dell’ascolto attivo e del dialogo può diventare un volontario di Telefono Amico Italia.

QUALCHE NOTIZIA SUL TELEFONO AMICO ITALIA

La rete del Telefono Amico Italia comprende 20 Centri locali, che operano su tutto il territorio italiano. Questi Centri costituiscono la forza del servizio di ascolto anonimo per telefono, rispondendo al Numero Unico Nazionale 199 284 284.

Telefono Amico Italia opera dal 1967 dando ascolto a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagi e senta il bisogno di condividere queste emozioni con una voce amica. Offre un servizio anonimo, indipendente da qualsiasi ideologia politica e religiosa, nel rispetto delle idee e del disagio di chi chiama. Il servizio è gratuito.

A carico di chi chiama solo il costo della telefonata: da telefono fisso 0,06 euro alla risposta e 0.024 euro al minuto, Iva compresa. Per i cellulari il costo varia in funzione dell’operatore telefonico. Telefono Amico Italia risponde 365 giorni all’anno attraverso i suoi 700 volontari. Il servizio è attivo in tutta Italia dalle ore 10.00 alle 24.00.

Inoltre è possibile chiamare gratuitamente via web attraverso la WebcallTai che permette di contattare un volontario con un unico click e a costo zero accedendo al sito www.telefonoamico.it e cliccando sull’icona relativa al servizio. C’è poi anche il servizio Mail@micaTAI ossia un sostegno on line di confronto scritto che assicura la tradizionale discrezione e professionalità del servizio telefonico con la possibilità che il dialogo tra “utente” e “servizio” continui con il volontario a cui l’utente è assegnato dall’inizio della corrispondenza.

Chiunque può raccontarsi scrivendo liberamente i suoi pensieri, i disagi che lo assillano, per individuare con il volontario un percorso di soluzione appropriata