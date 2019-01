Si chiudono le convenzioni nei circoli Pd, Zingaretti stacca Martina di pochi voti

La mozione di Nicola Zingaretti ha ottenuto il 42,3% con 403 voti, Maurizio Martina ha ottenuto il 41,4% con 395 voti e Roberto Giachetti il 15% con 142 voti. Molto indietro le mozioni a sostegno di Boccia, Corallo e Saladino che insieme hanno superato di poco l’1% dei consensi.

Sono i risultati delle convenzioni dei circoli locali del Partito Democratico in provincia di Varese, ovvero il voto degli iscritti che ha determinato la composizione dell’assemblea provinciale: un passaggio fondamentale del Congresso del partito che porterà, dopo le elezioni primarie del 3 marzo, alla nuova segreteria nazionale.

Con la chiusura delle convenzioni la campagna delle primarie si concentrerà nel coinvolgimento degli elettori del partito che, dopo la consultazione degli iscritti, saranno chiamati a votare il nuovo segretario del partito attraverso le primarie di marzo.

Ecco, circolo per circolo, come sono andate le votazioni tra gli iscritti in provincia di Varese: