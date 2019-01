“Con tutt el ben che te voeuri” al Teatro Italia

“Con tutt el ben che te voeuri” è la commedia dialettale in tre atti di Luciano Lunghi che sarà proposta sabato 12 gennaio 2019 al Cinema Teatro Italia (ore 21, biglietto 10 euro).

In scena la Compagnia Instabile del Teatro Franciscum di Mombello, per la regia di Aladino Bertoldi

Trama: Una coppia che non fa altro che litigare e quel povero uomo che deve vedersela, oltre che con la moglie anche con la suocera, quindi combattere su due fronti.

Ma la visita di un amico… gli svela che a volte si capisce l’importanza di una cosa e maggiormente di una persona quando questi non c’è più.

Ed ecco allora la finta morte per vedere di recuperare quell’amore di coppia che oramai non esiste più e durante questo escamotage, si intrecciano personaggi stravaganti,situazioni comiche, imprevisti…ma alla fine l’amore trionfa e torna la pace e la serenità fra la coppia…e anche con la suocera….

CINEMA TEATRO ITALIA

Parrocchia S.Giovanni Battista

21010 Germignaga (VA) – Via G.Mameli, 20

Tel. e fax 0332.530906

Sito Internet: http://www.parrocchiagermignaga.it

E-mail: cinemateatroitalia@parrocchiagermignaga.it