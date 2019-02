Cinque rapinatori bloccati dai carabinieri mentre tentano la rapina in banca

Sono stati bloccati dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lodi con l’ausilio dei militari della compagnia carabinieri di Saronno i 5 rapinatori che stamattina volevano rapinare la filiale caronnese del “Credit Agricol Cariparma” in viale Cinque giornate a Caronno Pertusella.

Nelle due auto in cui sono stati fermati i rapinatori sono stati trovati non solo sciarpe e cappellini con cui i malviventi avevano programmato di nascondersi il volto ma anche le fascette di plastica con cui legare i clienti e i dipendenti dell’istituto di credito.

Poco dopo le 11 erano pronti a mettere a segno il colpo ma prima di entrare nel punto vendita sono stati fermati dai carabinieri che li seguivano da Lodi.

L’operazione, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe nata dalle indagini su una rapina messa a segno lo scorso 8 gennaio ai danni della filiale della Banca di Credito Cooperativo Laudense di Graffignana in provincia di Lodi.

Nessun dubbio sul fatto che si tratti di una banda organizzata: uno dei rapinatori, con precedenti e quindi già schedato, si era premunito di spalmarsi sulle mani una colla a presa rapida per evitare di lasciare impronte digitali nel corso della rapina.

L’intervento di carabinieri ha letteralmente lasciato senza parole la banda tanto che tutti i componenti sono stati fermati. Tre sono della provincia di Palermo, mentre gli altri due, tra i quali una donna, sono residenti tra il Lodigiano e la zona a Sud di Milano. Dopo il disbrigo delle pratiche gli uomini sono stati portati alla casa circondariale di Busto Arsizio mentre per la donna si sono aperte le porte del carcere di Milano-San Vittore.

Tanti i caronnesi che hanno notato la presenza delle pattuglie dei carabinieri nella zona di via Cinque giornate e che sono usciti in strada per cercare di capire cosa stesse succedendo.