Denunciato il molestatore dell’autobus degli studenti

Carabinieri di Busto Arsizio in borghese sull’autobus degli studenti per fermare un molestatore. Sono saliti su un autobus di linea che trasporta gli studenti verso le proprie abitazioni al termine dell’orario scolastico per fermare ed identificare un uomo, 70enne, originario del luogo e pregiudicato, che aveva molestato una studentessa alcuni giorni prima.

I militari dell’Arma, dopo aver ricevuto la denuncia di una studentessa 15enne che aveva raccontato di essere stata molestata a bordo di un autobus al termine delle lezioni, hanno sorpreso l’anziano che, salito a bordo del mezzo, tentava di avvicinarsi nuovamente ad un gruppo di studentesse.

Il servizio è stato svolto grazie all’ausilio di alcuni giovani carabinieri neo – arruolati, giunti da pochi mesi a rinforzare le fila dell’Arma in provincia, che si sono mescolati con abiti civili a bordo degli autobus scolastici, confondendosi con gli studenti delle scuole secondarie.

L’uomo, immediatamente bloccato, è stato accompagnato in caserma, compiutamente identificato e, in questa prima fase iniziale, denunciato in stato di libertà per gli atti sessuali commessi ai danni della ragazza importunata nei giorni scorsi. Il reato contestato dai militari dell’Arma è la violenza sessuale ai danni di persona minorenne.

Per le modalità esecutive, non si esclude che possano essere avvenuti episodi analoghi in città. Si invitano eventuali altre vittime a rivolgersi alla Caserma dei Carabinieri di Busto Arsizio, dove saranno ascoltate da personale specializzato dell’Arma.