Frasi da tatuare: come scegliere quella più adatta?

La pratica del tatuaggio è molto antica ed ha sempre affascinato l’uomo. La scelta di decorare il proprio corpo con simboli o scritte è da reputare a ragioni di tipo estetico, ma anche ad un desiderio di comunicare la propria identità, di segnalare la propria appartenenza ad un gruppo o di celebrare un evento particolare. Tuttavia, vi sono anche persone che si avvalgono di questa particolare pratica per rendere omaggio ad un proprio caro in vita, come ad un figlio o ad un partner, o deceduto, per ricordarlo ogni giorno.

Ciononostante, non è sempre facile scegliere un tatuaggio da realizzare, in quanto si può incorrere nel rischio di stufarsi dopo poco tempo o di pentirsene, magari in età avanzata. Sicuramente molto apprezzare sono le scritte, le quali possono risultare meno fastidiose rispetto ai vari disegni che possono essere incisi sulla pelle. Tuttavia, frasi da tatuare se ne possono trovare sicuramente tante, ma non tutte sono effettivamente valide od efficaci. Per tanto, prima di procedere, è importante valutare con attenzione cosa si vuole rendere indelebile.

Frasi per tatuaggi: quali scegliere?

Le frasi che si possono scegliere per realizzare un tatuaggio sono davvero tante. Molte persone optano per parti di testi di canzoni, per citazioni di poesie o per aforismi interessanti ed intriganti. Tuttavia, per essere valide devono adattarsi perfettamente alla persona che vuole essere tatuata, soprattutto al suo bagaglio interiore.

Per tale ragione, le frasi devono essere scelte con cura, a prescindere dalle mode del momento. Di fatto, si può propendere per frasi brevi e criptiche, ma ricche di significato, fino ad arrivare a veri e propri poemi, che sono perfetti per tatoo particolarmente estesi, realizzati magari in corrispondenza della schiena, del petto o delle gambe.

Alcune persone decidono di tatuarsi frasi per dimostrare il proprio amore per il partner o per i figli, che sono, solitamente, gli affetti più cari, altre, invece, puntano a parole che sono in grado di rispecchiare la loro interiorità. Del resto, in questi casi, non c’è giusto o sbagliato. Bisogna dare ascolto alle proprie necessità ed impegnarsi a trovare la soluzione più adatta, anche perché rimarrà indelebile sulla pelle.

Accompagnare una frase ad un disegno

In alcuni casi, può essere interessante anche accompagnare una frase con un disegno o un’immagine esplicativa o significativa. Ciò può dare maggiore valore al tatoo realizzato. Non è necessario optare per segni di grandi dimensioni, ma può bastare anche un piccolo elemento per rendere il tutto davvero speciale. Alcune delle combinazioni più belle, solitamente, vengono realizzate nei tatuaggi dedicati ai figli.

Infatti, oltre a scritte significative, possono essere riportati anche cuori, iniziali, fiocchi rosa o azzurri, la data di nascita o il peso del piccolo al momento in cui è venuto al mondo. Tuttavia, associazioni di questo tipo si ritrovano anche nei tatuaggi dedicati a fidanzati o partner, che prevedono quasi sempre frasi d’amore e simboli affettuosi, come cuori, farfalle, baci, ecc. Interessanti, poi, sono quelli creati per celebrare eventi importanti della vita, come lauree, viaggi speciali, incontri particolari, che possono risultare estremamente originali.