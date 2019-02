A passeggio per le strade del rock con Dario Valle

Giovedì 28 febbraio settimo appuntamento con il Caffè Letterario – Esperimenti per una nuova cultura.

Ad animare la serata il musicofilo Dario Valle che accompagnerà gli intervenuti in una passeggiata per le strade del rock. L’incontro si terrà come di consueto presso la Sala Monaco della Biblioteca di Busto Arsizio alle ore 21.00.

Il Caffè Letterario nasce da una idea della dott.ssa. Rosa Versaci, psicologa, convinta della possibilità creativa di una cultura che si riappropria del suo primato pubblico. Una cultura aperta ai temi cari alla psicologia. Nel corso degli anni sono stati affrontati numerosi argomenti, tra i quali la relazione, la coppia, la genitorialità, il linguaggio corporeo, cinema, letteratura e filosofia. Nel corso degli incontri, tutti ad ingresso libero e gratuito, hanno avuto spazio diversi associazioni e artisti (pittori, fotografi, musicisti, esperti di cinema e teatro).