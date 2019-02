Rissa alla stazione, tre persone coinvolte

Rissa intorno alle 4 di oggi, domenica, nei pressi del piazzale della stazione di Lugano quando vi è stato un alterco che ha visto il coinvolgimento di almeno tre persone.

In base a una prima ricostruzione della polizia cantonale e per motivi che spetterà all’inchiesta stabilire, durante lo scontro uno dei contendenti ha riportato una ferita a una gamba non tale da metterne in pericolo la vita.

Il successivo dispositivo messo in atto dalla Polizia cantonale in collaborazione con la Polizia città di Lugano ha portato al fermo di una persona la cui posizione è ora al vaglio.

Le verifiche proseguono al fine di ricostruire la dinamica e le responsabilità di ognuno all’interno dei fatti. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni.