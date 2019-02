Il sogno del palazzetto dello sport sta per diventare realtà

Olgiate Olona coronerà presto il sogno del palazzetto dello sport. È ormai in dirittura d’arrivo l’iter per la realizzazione della struttura all’interno del vecchio campo sportivo di via Diaz, attualmente sede della Protezione Civile. L’opera avrà un costo, interamente sostenuto dall’amministrazione, di 2.6 milioni di euro.

Il progetto è avveniristico, affidato allo studio di architettura De Appolonia che ha realizzato questo edificio in vetro e policarbonato e che ospiterà il campo da basket/pallavolo con tanto di spogliatoi, bagni e tribune retraibili, una palestra e un bar. La giunta Montano conta di far partire i lavori prima di maggio.

Ecco come la descrive la rivista di architettura “Architette italiane”

La struttura polifunzionale situata in una periferia deriva da un gesto d’immediata riconoscibilità, un taglio che genera due corpi orizzontali sovrapposti e slittati: uno opaco di mattoni a vista si relaziona con l’edilizia circostante, l’altro traslucido dalla pelle di policarbonato, smaterializza il volume e crea una luminosità interna d’alta qualità funzionale.

Olgiate era l’unico centro della zona a non avere una struttura comunale per le società sportive e, infatti, negli anni sono scomparse dalla città alcune realtà come la società del basket (la gloriosa Libertas Olgiate) mentre la Polisportiva Olonia è costretta ad allenarsi all’interno della palestra delle scuole elementari Carducci, non adatta a questo tipo di sport.

L’investimento in ambito sportivo dell’amministrazione comunale non finisce qui. A breve, infatti, partiranno i lavori per la copertura del cortile delle scuole medie. Il campo da basket/pallavolo all’aperto di venterà la palestra tanto desiderata da insegnanti e studenti.