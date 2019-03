Carola Verdelli conquista il bronzo ai Campionati Italiani Giovanili

Si sono svolti a Bergamo dall’8 al 10 marzo scorsi i Campionati Italiani giovanili di pattinaggio su ghiaccio nella specialità danza.

Carola Verdelli, nella categoria Danza Singola Under 15, ha conquistato il terzo posto salendo sul podio tricolore alla sua prima partecipazione ai Campionati Italiani. Terza dopo il primo segmento di gara, pattinato su un Foxtrot, e seconda nel programma libero, presentato sulle musiche della colonna sonora di “La La Land”, in cui ha anche ottenuto il miglior punteggio tecnico, la giovane atleta della Ice Emotion Asd di Oggiona Santo Stefano ha così coronato una splendida stagione nella quale ha sempre brillato per regolarità.

Ottima anche la prestazione della giovanissima coppia Sofia e Pietro Panzeri che hanno ottenuto un buon nono posto iniziando a farsi conoscere in una categoria molto competitiva. I fratelli Panzeri hanno pattinato prima sulle musiche obbligatorie del Rocker Foxtrot e del Valzer Americano per poi esibirsi nel programma libero sulle note di “Fireball”.

Questi brillanti risultati vanno a sommarsi ai due bronzi ottenuti da Silvia Caldirola e Marica Maeran in occasione dell’ultima prova del Campionato Regionale Lombardo svoltasi sempre a Bergamo la settimana precedente.

Per tutti gli atleti della squadra agonistica della Ice Emotion, allenati da Cinzia Ghiringhelli e Federico Finazzi, le prossime settimane saranno fitte di impegni a cominciare dai Campionati Italiani Libertas in programma sulla pista di casa, ad Oggiona Santo Stefano, domenica 17 marzo.

Successivamente ci saranno le gare internazionali dell’Arge Alp, Egna Spring Trophy e Triglav Trophy sino alle fasi finali del Campionato di fascia Nazionale ed Interregionale di pattinaggio di figura.

Una lunga stagione di gare in cui gli atleti hanno dovuto anche confrontarsi con la difficoltà di un nuovo sistema di assegnazione dei punti che spesso ha penalizzato chi presentava programmi difficili e quindi più rischiosi; tutta la squadra ha comunque dimostrato carattere e determinazione ed il futuro ne darà sicuramente conferma.