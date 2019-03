Consiglio comunale aperto sui bagolari di via Roma

Sabato 23 marzo alle 9,30 è stato convocato, in Sala Vanelli, il consiglio comunale aperto con oggetto “Interventi per la riqualificazione di Via Roma – Assetti viabilistici, ambientali e paesaggistici”.

L’annuncio arriva dal presidente del consiglio comunale di Saronno Raffaele Fagioli in risposta alla richiesta presentata dai consiglieri di minoranza Franco Casali (Tu@Saronno); Francesco Licata, Nicola Gilardoni, Rosanna Leotta, Ilaria Pagani (Pd); Davide Vanzulli (M5s), Francesco Banfi e Alfonso Indelicato (indipendenti) e Pierluigi Bendini (Ui).

“La cittadinanza potrà intervenire secondo le modalità di partecipazione previste dal regolamento, come indicato agli articoli 45, 46 e 52 – precisano dal Comune – Ogni cittadino avrà diritto ad un intervento del tempo massimo di cinque minuti. La documentazione a supporto del dibattito sarà a disposizione della cittadinanza negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali alla segreteria generale”.

A chiedere l’assemblea civica per discutere dell’intervento che prevede il taglio di sessanta bagolari in viale alberato che porta dal confine con Introini al centro di Saronno anche il gruppo di cittadini Salva via Roma che ha raccolto oltre 200 firme a sostegno di quest’iniziativa.